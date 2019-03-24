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Irregulares

Anatel já bloqueou 9.244 celulares sem certificação no Espírito Santo

Neste domingo, a agência iniciou o bloqueio em mais 15 Estados. Aparelhos sem certificação não passaram pelos testes de segurança para o mercado brasileiro

Publicado em 24 de Março de 2019 às 15:48

Publicado em 

24 mar 2019 às 15:48
Celulares irregulares serão bloqueados à partir de março Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou já ter bloqueado 9.244 aparelhos celulares irregulares no Espírito Santo, com código de discagem 27 e 28. Ao todo, desde fevereiro de 2018, quando o bloqueio de aparelhos sem certificação da agência começou no Brasil, 16.494 aparelhos receberam mensagens no Espírito Santo informando sobre o bloqueio. 
O selo da Anatel é colado atrás da bateria do aparelho ou no manual do telefone.
Segundo a agência, “o celular sem certificação não passou pelos testes necessários” e “pode aquecer, dar choques elétricos, emitir radiação, explodir e causar incêndio”.
Além da segurança dos usuários, a Anatel assinala que o bloqueio reduz o número de roubos e furtos de celulares, combatendo a falsificação e clonagem de IMEIs (número de identificação do aparelho), que é único e global.
Bloqueio em 15 Estados
Neste domingo, a agência iniciou o bloqueio de aparelhos sem certificação em mais 15 Estados.
Estão sendo bloqueados aparelhos irregulares em São Paulo e Minas Gerias, nos nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe); e em quatro estados da Região Norte (Amapá, Amazonas, Pará e Roraima).
O bloqueio nesses estados é a última fase do cronograma do Projeto Celular Legal, iniciado em setembro. A Anatel enviou 531 mil mensagens de aviso de desligamento a celulares irregulares.
Até o momento, foram bloqueados mais de 244 mil celulares em todo o país. O estado com mais celulares desligados é Goiás: 85,9 mil, conforme planilha da Anatel.
(Com informações da Agência Brasil)

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