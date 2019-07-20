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Centro de Vitória

Amizade entre homem e cachorro chama atenção no Centro de Vitória

Carlos Alberto Silva, fotógrafo de A Gazeta, registrou a brincadeira dos dois amigos na Cidade Alta
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jul 2019 às 21:00

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 21:00

Heitor Ciciliote e o fiel escudeiro Pingo, um Fox Paulistinha super simpático de 10 anos em Cidade Alta, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Cenas curiosas da cidade que demonstram a amizade, confiança e alegria de um cachorrinho e o seu dono. O registro aconteceu há alguns meses em Cidade Alta, no Centro de Vitória. As imagens mostram Heitor Ciciliote e o fiel escudeiro Pingo, um Fox Paulistinha super simpático de 10 anos.
> Fotojornalismo: moradores de rua ocupam mansão em Vitória
Quem registrou o momento — em ângulos diferentes — foi o fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que procura a duplinha para saber um pouco mais dessa história de amizade de longa data.
Você conhece o Heitor? Envie o contato pra gente pelo WhatsApp do Gazeta Online (27) 98135-8261.
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