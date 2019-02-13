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Amanhecer violeta encanta moradores da Grande Vitória

Internautas enviaram fotos do lindo amanhecer desta quarta-feira (13)

Publicado em 

13 fev 2019 às 11:02

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 11:02

Vantagens de acordar cedo! Os moradores da Grande Vitória foram presentados com um lindo amanhecer violeta na manhã desta quarta-feira (13). O céu, com tons alaranjado e violeta, rendeu belos registros por parte dos internautas. Confira:

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