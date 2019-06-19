Alunos do Ifes criam vaquinha virtual para ir a Taiwan

Alunos de cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus de Cariacica foram convidados para a etapa internacional da Asia International Mathematical Olympiad, chamada de AIMO, a ser realizada em Taiwan, entre 4 e 8 de agosto deste ano. Para custear as despesas com a viagem, os representantes das equipes estudantis dos cursos de Portos e de Manutenção de Sistemas Metroferroviários da unidade pedem ajuda financeira por meio de uma vaquinha virtual divulgada por vídeo que circula nas mídias sociais.
Além da vaquinha, o auxílio de custeio pode ser dado via edital dirigido às empresas ou mesmo por meio do compartilhamento do conteúdo pela internet.
A oportunidade de participação capixaba foi delineada após premiação das turmas dos campi de Cariacica e de Nova Venécia na etapa Nacional da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras e de acordo com informações do Instituto, o evento é a maior competição educacional interclasses do mundo com participação de equipes de estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio e busca mostrar a relevância da língua materna e promover o interesse pela Matemática e pelo trabalho cooperativo.
Para colaborar com a vaquinha clique aqui.
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