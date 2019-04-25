Aluna de escola pública ganha concurso e pinta mural no Convento da Penha

Mural pintado pela aluna Rayani dos Santos Nascimento e duas professoras de artes da rede municipal de Vila Velha na Ladeira das Sete Voltas, no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Criatividade, cor e arte foram os artifícios usados pela estudante Rayani dos Santos Nascimento, de 13 anos, para criar um desenho por ocasião da Festa da Penha 2019. A criação dela foi selecionada em um concurso da Arquidiocese de Vitória e hoje enfeita um muro da ladeira por onde passam os carros, no Convento da Penha, em Vila Velha . Alunos de outras escolas também pintaram murais, mas Rayani é a única de escola pública.

O painel foi pintado por Rayani e por duas professoras de artes da rede municipal de Vila Velha. A confecção durou uma semana. Ela disse que a inspiração partiu, principalmente, da vontade que ela tem de mostrar sua arte. "Eu queria mostrar o meu talento para as pessoas e participar de um concurso assim é uma forma de treinar a minha habilidade", descreve.

Ela estuda na Unidade Municipal de Educação Fundamental (Umef) Prof. Luiz Malizeck, em Divino Espírito Santo. A proposta do concurso era que os participantes fizessem desenhos inspirados no tema da festa neste ano: "Eis aqui a Serva do Senhor" (Lc 1,38). O diretor da escola, Cleison Gomes Rodrigues conta que todos ficaram muito felizes com a conquista.

“A escola toda ficou contente. É uma forma de incentivar a aluna e também os colegas dela. É importante proporcionar o envolvimento e a participação criativa das crianças, dos adolescentes e dos jovens”, afirma.

A ganhadora também ficou radiante. "Fiquei feliz demais! Sorria com lágrimas nos olhos, foi um sentimento muito bom, de muita alegria", lembra.

O desenho ficará exposto durante toda a festa e também durante o mês de maio. Em seguida, a administração do Convento fará a manutenção na pintura conforme orienta a legislação.