Alerta de tempestade e vendaval para mais de 30 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de tempestade de raios, chuvas intensas e vendaval para o Espírito Santo nesta quinta-feira (28). O aviso é válido até às 23h59 de hoje para 35 cidades neste Estado, dentre elas Viana, Guarapari, Domingos Martins e Cachoeiro do Itapemirim.
De acordo com o Inpe, ocorrerão pancadas de chuva com forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e pontuais acumulados expressivos de precipitação.
Cidades que receberam o alerta do Inpe
Além do Inpe, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) publicou nesta quinta-feira a previsão de pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde para as regiões sul, serrana, norte e noroeste do Espírito Santo. Para a Grande Vitória e região nordeste do estado não há previsão de chuva.