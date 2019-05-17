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Previsão do tempo

Alerta de chuva forte e ressaca no litoral capixaba até domingo

O Inpe publicou um novo aviso de atenção para chuvas intensas e acumulados em regiões do ES e a Marinha do Brasil alerta para ressaca em todo o litoral capixaba
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

17 mai 2019 às 13:00

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 13:00

Chuva na Orla de Camburi, em Vitória, nesta quarta-feira (08). O tempo nublado tampou a visão da praia Crédito: Internauta | Gazeta Online
A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral do Sudeste para esta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19). No Espírito Santo, a região Sul deve ser a mais afetada nesta sexta-feira e, entre Vitória e o litoral norte capixaba, a agitação no mar aumenta no decorrer da tarde e noite.
> Serra foi onde mais choveu nesta sexta-feira no ES
Sábado, o mar deve estar agitado em todo litoral do ES, com ondas de 2, 5 metros a 3 m de altura. Já no domingo, o litoral Norte do Estado deve ser o mais agitado, com ondas de até 3 metros.
CHUVAS INTENSAS
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou um novo aviso de atenção para chuvas intensas e acumulados em regiões do ES.
Confira a lista
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Itaúnas
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Nova Almeida
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
 

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