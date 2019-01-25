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Previsão do tempo

Ainda com muito calor, final de semana pode ter pancadas de chuva no ES

As pancadas devem ser rápidas e isoladas em Vitória e também na região Norte do ES

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 13:44

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

25 jan 2019 às 13:44
Banhistas aproveitam o calorão em praia de Vitória Crédito: Bernado Coutinho
O final de semana no Espírito Santo vai continuar com tempo quente, porém podem haver pancadas rápidas de chuva, inclusive em Vitória, entre a tarde e a noite. De acordo com o Climatempo, as pancadas de chuva podem ocorrer devido a uma mudança na circulação dos ventos, a partir desta sexta-feira (25), mas o ar ainda deve ser quente e úmido.
Neste sábado (26), a mudança na circulação dos ventos vai colaborar para a expansão das áreas de instabilidade em toda a Região Sudeste. Por isso, as condições de chuva aumentam sobre todo o ES, com expectativa de pancadas de chuva passageiras e isoladas entre a tarde e a noite, que poderão atingir a Grande Vitória e, de forma isolada, na região Norte. A temperatura máxima esperada para a Capital é de 32°C, e a mínima pode ser de 23°C.
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No domingo (27) há probabilidade de chuvas pela manhã na faixa litorânea do Espírito Santo e no interior do ES, a partir da tarde. Nas demais horas do dia, o sol deve aparece forte. A máxima para o dia é de 31°C, e a mínima deve ser de 23°C.
ES ATINGIDO PELA SECA
A previsão do Climatempo é de que o sol e tempo seco permaneça no ES na próxima semana. Desde o início do ano, na verdade, tem chovido menos na região Sudeste, e um dos estados mais atingidos pela seca é o Espírito Santo.
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A situação é causada por um fenômeno denominado de Alta Subtropical do Atlântico Sul (Asas), que ganhou força no início do ano e reduziu as áreas de instabilidade, nebulosidade e chuvas frequentes por toda a região.
DÉFICIT DE CHUVA EM VITÓRIA
A menor quantidade de chuva observada durante a primeira quinzena de janeiro sobre o Estado. Com relação às capitais do Sudeste, o deficit de chuva, de acordo com o Climatempo, está em 94% em Vitória, atras apenas do Rio de Janeiro, que tem 95%. Em Belo Horizonte, 78% e 53%, em São Paulo, na média mensal.
 

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