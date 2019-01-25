Ainda com muito calor, final de semana pode ter pancadas de chuva no ES

Neste sábado (26), a mudança na circulação dos ventos vai colaborar para a expansão das áreas de instabilidade em toda a Região Sudeste. Por isso, as condições de chuva aumentam sobre todo o ES, com expectativa de pancadas de chuva passageiras e isoladas entre a tarde e a noite, que poderão atingir ae, de forma isolada, na região Norte. A temperatura máxima esperada para a Capital é de 32°C, e a mínima pode ser de 23°C.