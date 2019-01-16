Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passando a limpo

Afinal, cones derreteram por conta do calor em Cariacica?

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Prefeitura de Cariacica, que explicou o que realmente aconteceu com os objetos de sinalização

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 18:50

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 jan 2019 às 18:50
Cones derreteram de calor em rotatória da Avenida Vale do Rio Doce, em Cariacica Crédito: Abner Pazini | Internauta
As altas temperaturas do verão estão assustando os capixabas, e, nesta quarta-feira (16), o Gazeta Online recebeu algumas mensagens de que cones de sinalização teriam derretido por conta do calor em uma rotatória de Cariacica, na Avenida Vale do Rio Doce.
Para esclarecer o boato, a reportagem resolveu fazer uma matéria "Passando a Limpo", e em contato com a prefeitura do município, foi constatado que os cones foram danificados por veículos que passam sobre a rotatória e desrespeitaram a área de manobra delimitada.
> Com 35,1ºC, Vitória pode ter recorde de calor nesta quarta
O órgão informou, ainda, que a Gerência de Trânsito irá providenciar a troca dos equipamentos e reforçará a fiscalização no local, deslocando agentes municipais de trânsito para a região.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Cariacica espírito santo Passando a Limpo avenida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados