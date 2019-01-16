Afinal, cones derreteram por conta do calor em Cariacica?

As altas temperaturas do verão estão assustando os capixabas, e, nesta quarta-feira (16), orecebeu algumas mensagens de que cones de sinalização teriam derretido por conta do calor em uma rotatória de, na Avenida Vale do Rio Doce.

Para esclarecer o boato, a reportagem resolveu fazer uma matéria "Passando a Limpo", e em contato com a prefeitura do município, foi constatado que os cones foram danificados por veículos que passam sobre a rotatória e desrespeitaram a área de manobra delimitada.