Advogado: "Não somos educados para ruptura"

O advogado José Eduardo Dias orienta casais Crédito: Mônica Zorzanelli

Superar o fim do amor não é fácil. Muito por conta da forma em que fomos criados, já que não fomos preparado para a separação. O advogado de Família José Eduardo Coelho Dias, o Zedu, explica que, por uma questão cultural e de formação, ainda hoje tendemos a acreditar no casamento eterno. “Nós não somos treinados e orientados minimamente para a ruptura. Temos uma formação moral e estrutural do casamento eterno, apesar do divórcio ser permitido desde de 1977”, diz.

Ele explicou ainda que, quando os casais chegam aos escritórios o relacionamento geralmente já acabou há muito tempo. “O que fazemos é formalizar ou lidar com a tentativa que alguns têm de impedir daquilo que acabou. Muitos podem pensar o advogado no lugar de terapeuta, mas é preciso o psicólogo ou terapeuta que tenham essa ‘expertise’ de um trabalho complementar do advogado”.

BATE-PAPO

Durante o bate-papo, Zedu ainda ressaltou que é preciso que as pessoas entendam o que é o amor. “Amor é a opção que você faz todos os dias de manhã, quando olha para o lado e vê a pessoa que está deitada e diz hoje eu vou te amar. Essa construção é diária e a gente se perde de fazer essa opção, e quando percebemos estamos distanciados. Não adianta só um querer. Se o outro não quiser a relação já acabou”.

A diretora de Transformação, Letícia Lindenberg, deu as boas-vindas em nome da Rede Gazeta e falou sobre a ausência da juíza Andréa Pachá, que não participou do encontro por motivos de saúde. “Infelizmente a Andréa não pôde estar presente hoje, mas há males que vêm para o bem. Desde o ano passado nós pensávamos em trazer uma ótica capixaba para os Encontros do Saber e hoje tivemos a oportunidade de contar com a participação do advogado capixaba Zedu Coelho”, disse.