Advogada é pedida em casamento em apresentação de orquestra no ES

A advogada Wanessa Borges Mendonça e o engenheiro Esyed Bragança Crédito: Arquivo Pessoal

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, uma capixaba foi pedida em casamento pelo companheiro, na noite da última quarta-feira (10), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Quem esteve no local para prestigiar as canções ministradas pelos músicos ficaram emocionados com a cena. Com direito a recitação de uma canção de Vinícius de Moraes e marcha nupcial, regida pelado Espírito Santo, uma capixaba foi pedida em casamento pelo companheiro, na noite da última quarta-feira (10), no Centro Cultural Sesc Glória, no. Quem esteve no local para prestigiar as canções ministradas pelos músicos ficaram emocionados com a cena.

Ao Gazeta Online, a advogada Wanessa Borges Mendonça, de 27 anos, contou que conheceu o namorado, o engenheiro Esyed Bragança, também de 27 anos, na época em que fazia um curso, em Vitória. Após trocar de instituição de ensino, eles não tiveram mais contato. Mas o destino os uniu novamente.

Ele mudou a minha vida Wanessa

No ano passado, durante um churrasco, os dois se encontraram por acaso e, a partir daí, começou uma amizade, que mais tarde terminou em um namoro. Na noite de quarta-feira (10), data do pedido de casamento, eles completaram oito meses de união.

"A gente já pensava em casar, a gente já até organizava, mas eu não sabia quando ia ser o pedido oficial. Eu levei um susto, fiquei com uma cara de sem saber o que estava acontecendo. Foi muito legal", disse a advogada.

A ideia em realizar o pedido diante de uma orquestra sinfônica partiu pelo gosto que o casal tem pela música clássica, como explica a jovem. "Ele gosta, e eu também gosto. A gente ama musica clássica, inclusive depois do que aconteceu falaram pra gente contratar a orquestra para o casamento", contou.

A união do casal já tem até data marcada, no dia 11 de julho do ano que vem. "Eu nunca pensei que eu fosse casar. Depois que a gente se conheceu foi tudo rápido, intenso, eu mudei completamente o pensamento em relação ao casamento", finalizou.

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"ACHO QUE SOU CASAMENTEIRO"

uma engenheira foi pedida em casamento em uma apresentação da orquestra, que aconteceu na Ufes. E quem estava lá? Ele mesmo, o maestro Leonardo. Maestro na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Leonardo David contou à reportagem que já presenciou outros pedidos de casamento durante as apresentações dele. Inclusive, em maio do ano passado,. E quem estava lá? Ele mesmo, o maestro Leonardo.