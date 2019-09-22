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Acidente grave

Adolescente perde controle de carro e bate em poste em Linhares

No veículo estavam o motorista, de 17 anos, e outros dois adolescentes, um de 15 anos e uma garota de 13. A BR 101 precisou ser parcialmente interditada

Publicado em 

22 set 2019 às 08:36

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 08:36

Carro bateu em um poste de semáforo em acidente em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um acidente grave mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (22), em Linhares, Norte do Espírito Santo. O motorista do veículo perdeu o controle da direção a e acabou subindo num meio-fio, batendo em um poste de semáforo na avenida Samuel Batista Cruz, paralela à BR 101.
> Jovem ferido falava ao celular com amigo na hora de acidente em Vitória
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um adolescente de 17 anos eram quem estava dirigindo o veículo. No carro também estavam outro adolescente, de 15 anos, e uma menina de 13.
Carro bateu em um poste de semáforo em acidente em Linhares Crédito: Eduardo Dias
A garota e o motorista do carro foram retirados rapidamente do veículo e socorridos para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Já o garoto de 15 anos ficou preso por uma hora nas ferragens, até ser retirado pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. Todos tiveram ferimentos leves.
ROUBO
De acordo com a Polícia Civil, o proprietário do veículo foi informado por um conhecido sobre o acidente e compareceu à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã deste domingo. No local, informou à polícia que o carro foi roubado na noite deste sábado (21), enquanto ele estava em uma mercearia no bairro Araçá, em Linhares.
A polícia informou que os três menores que estavam no veículo serão ouvidos pra esclarecer se foram eles que praticaram o furto, ou informarem com quem pegaram o carro
(Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta)

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