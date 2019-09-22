Adolescente perde controle de carro e bate em poste em Linhares

Um acidente grave mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (22), em, Norte do Espírito Santo. O motorista do veículo perdeu o controle da direção a e acabou subindo num meio-fio, batendo em um poste de semáforo na avenida Samuel Batista Cruz, paralela à BR 101.

De acordo com a, um adolescente de 17 anos eram quem estava dirigindo o veículo. No carro também estavam outro adolescente, de 15 anos, e uma menina de 13.

A garota e o motorista do carro foram retirados rapidamente do veículo e socorridos para o. Já o garoto de 15 anos ficou preso por uma hora nas ferragens, até ser retirado pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. Todos tiveram ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Civil, o proprietário do veículo foi informado por um conhecido sobre o acidente e compareceu à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã deste domingo. No local, informou à polícia que o carro foi roubado na noite deste sábado (21), enquanto ele estava em uma mercearia no bairro Araçá, em Linhares.