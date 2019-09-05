Adoecimento mental: sinais de alerta e onde buscar ajuda no ES

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Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e síndrome do pânico. Atestar qualquer uma dessas ou das demais doenças mentais exigem um diagnóstico médico.

Para ajudar a identificar sinais de adoecimento mental, especialistas na área indicam alguns comportamentos que acendem o sinal de alerta e a necessidade de ajuda profissional.

Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, a reportagem do Gazeta Online ouviu psicólogos e psiquiatras. Tendo como foco o, campanha de prevenção ao suicídio, a reportagem doouviu psicólogos e psiquiatras.

SINAIS

Segundo os especialistas, tristeza intensa, sensação de desesperança, mudanças bruscas, isolamento social e diminuição do autocuidado são considerados fatores de risco que podem resultar em suicídio.

FRASES DE ALERTA

Para a psiquiatra Letícia Mameri, da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), frases como ‘eu preferia estar morto’, ‘eu não posso fazer nada’, ‘não aguento mais’, ‘os outros vão ser mais felizes sem mim’ ou ‘talvez eu devesse sumir’, mesmo quando ditas em tom de brincadeira, também devem atrair a atenção da família e amigos.

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“Os sinais estão muito vinculados a pessoas que estão sofrendo com algum transtorno mental, mesmo que ainda não tenha sido feito o diagnóstico. São pessoas com quadro depressivo grave, com transtorno de humor, depressão bipolar ou que estão com quadro psicótico, mais vinculado à esquizofrenia, com alteração do pensamento. Mas vale lembrar que não são essas as únicas razões para tentativas e execuções do ato suicida”, explicou.

DOENÇA SILENCIOSA

O presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, psiquiátrica Antonio José Nunes de Faria, destaca que a depressão é uma dessas doenças silenciosas que provocam apatia severa, desesperança, perda de interesse nas ações que antes eram habituais.

TEMPO

“Temos que ressaltar também a questão do tempo em que esses sintomas persistem. Se esses estão durando por mais de duas, três ou quatro semanas, já temos que ligar o alerta e procurar ajuda especializada”, orienta o presidente.

FAMÍLIA

Presente no convívio de quem sofre, a família tem papel importante na identificação dos sinais. Segundo os especialistas, a empatia é fundamental no auxílio às pessoas com adoecimento mental, em especial, os quadros depressivos.

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“O convívio permite o conhecimento dos hábitos das pessoas. Logo, se a mesma não está em seu estado normal há mais de quatro semanas, os parentes devem estar atentos e buscar um diálogo para entender o que de fato está acontecendo”, alerta.

GRUPOS DE RISCO

De acordo com a conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES), a psicóloga Tammy Andrade, os registros indicam que homens, jovens entre 14 e 24 anos, e pessoas acima de 70 anos, estão entre os grupos de risco que mais sofrem. Segundo ela, o diálogo é a principal arma para identificar e ajudar os pacientes.

“A melhor abordagem para tudo é o acolhimento, é pela via do afeto. A depressão não escolhe idade e pode acontecer com qualquer um. Uma medida que pode ser eficaz é falar sobre isso, sentar para conversar, perguntar como a pessoa está, se mostrar presente. Devemos acolher quem está sofrendo, não julgar. A depressão debilita e, às vezes, a pessoa quer compartilhar a dor dela com alguém. Isso ajuda muito”, orienta a conselheira.

AUTOMUTILAÇÃO

Dentre os fatores de risco e comportamentos que podem acender sinal de alerta, o psicólogo Charlis Silva Oliveira, que trabalha no Programa de Saúde Mental de Cariacica, aponta ainda a automutilação.No caso de jovens em idade escolar, os profissionais orientam quanto a importância da proximidade com o ambiente da escola.

“Às vezes, algumas manifestações, como automutilação, é um pedido de ajuda. Se você percebe que uma pessoa teve uma mudança de comportamento, passa a interagir menos, se afasta da família e amigos e nem atende telefone, por exemplo, é sinal de que é preciso buscar ajuda profissional”, disse o psicólogo.

SINAIS DE ADOECIMENTO

Diminuição do autocuidado: quando a pessoa deixa de se preocupar com cuidados básicos relacionados à higiene pessoal, como tomar banho.

Mudança brusca de humor: costuma estar mais relacionada aos casos de transtorno bipolar. A pessoa apresenta variações de euforia e tristeza profunda. No caso de depressão, registra irritabilidade, mas não fica animado em momento algum.

Isolamento social: não tem ânimo para sair do quarto, deixa de fazer coisas que gostava, como sair com os amigos, não atende telefonemas e não interage com a família.

Sensação de desesperança: não demonstra planos para o futuro. Costuma achar que o futuro vai ser pior do que o presente que está vivendo.

Solução de pendências: em tom de despedida, paga dívidas, elabora um testamento, liga e pede perdão a entes queridos, doa objetos de valor.

Expressão de frases: é preciso atenção às frases como “sou um perdedor”, “eu preferia estar morto”, “eu não posso fazer nada”, “não aguento mais”, “os outros vão ser mais felizes sem mim” ou “talvez eu devesse sumir”, mesmo quando ditas em tom de brincadeira.

Abuso no uso de drogas - lícitas e ilícitas: o uso de drogas pode levar a casos psicóticos. A pessoa começa a ouvir vozes, passa a ter alucinações, e muitas vezes, em virtude do quadro psicótico, aumenta os fatores de risco.

ONDE BUSCAR AJUDA

VILA VELHA

Além da campanha do Setembro Amarelo, o município realiza mensalmente o Grupo de Trabalho Intersetorial para definição de ações conjuntas no sentido de promover a prevenção durante todo o ano. O atendimento ocorre preferencialmente nas unidades de saúde. Os casos mais graves são compartilhados com equipe de ambulatório em psiquiatria no Centro Municipal de Especialidades e/ou CAPS, conforme a especificidade e o risco apresentado. As pessoas podem buscar orientação na unidade de saúde de referência mais próxima de casa.

Região 1

- Unidade Básica de Saúde de Coqueiral de Itaparica:

Endereço: Rua Itaibaia, s/n Bairro Coqueiral de Itaparica, (próximo ao supermercado Casagrande).

Telefones: 3139-9033 / 3139-9034

Horário: 7h às 17h

Atende aos bairros: Coqueiral de Itaparica, Itaparica, Boa Vista, Boa Vista I, Boa Vista II, Pq das Gaivotas, Cocal, Itapoã, Vista da Penha, Santa Mônica, Jockey Itaparica.

- Unidade Básica de Saúde Jaburuna

Endereço: Avenida Carlos Lindenberg, 330, ao lado do DPJ de Vila Velha, Jaburuna

Telefones: 3319-9649 / 3316-9029 / 33884131

Horário: 7h às 17h

Bairros: Glória, Ilha dos Aires, Soteco, Praia da Costa, Jaburuna, Olaria, Centro, Divino e Cristóvão Colombo.

- Unidade de Cuidados Específicos da Prainha

Rua Dom Jorge de Menezes, 1226, Prainha.

Telefone: 33884133

Horário: 7h às 21h

Bairros: Região 1

Região 2

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Vila Nova

Endereço: Rua A, s/n,Vila Nova, ( em frente a praça de Vila Nova)

Telefones: 3389-1388 / 3389-1313

Horário: 7h às 17h e 17h às 21h - apenas odontologia.

Bairros: Ilha dos Bentos, Novo México, Vila Nova, Sta Mônica Popular, Jd. Asteca, Guadalupe, Jd. São Paulo.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Araçás

Endereço: Rua Montevidéo, s/n – Araçás (em frente ao açougue ponto Chic)

Telefones: 3139-9044 / 3349-7027

Horário: 7h às 17h

Bairros: Araçás, Darly Santos, Pontal Garças, Guaranhuns, Vila Guaranhuns, Nova Itaparica.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Ibes

Endereço: Praça Assis Chateubriand, s/n- Ibes (em frente à Igreja católica)

Telefones: 3239-1413 / 3239-1525

Horário: 7h às 17h e 17h às 21h - apenas odontologia

Bairros: Ibes, N.Srª Penha, Jd. Guadalajara, Sta Inês.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Jardim Colorado

Endereço: Rua da Saudade, s/n, no bairro de Jardim Colorado

Telefone: 3388-4173

Horário: 7h às 17h

Bairro: Jd. Colorado, Brisamar, Santos Dumont

Região 3

- Unidade Básica de Saúde Santa Rita

Endereço: Rua Fernando Antônio de Silveira, s/n – Santa Rita, (próximo à casa de ração Viva Bem)

Telefone: 3139-9035

Horário: 7h às 17h

Bairros: Alecrim, Santa Rita, Ilha da Conceição, Primeiro de Maio, Planalto, Zumbi dos Palmares, Industrial

- Unidade Básica de Saúde Dom João Batista

Endereço: Rua Imperatriz Leopoldina , S/N , Vila D. João Batista, Vila Velha - ES

Telefone: 3139-9042

Horário: 7h às 17h

Bairros: Dom João Batista, Aribiri, Ataíde, Cavalieri

- Unidade Básica de Saúde Vila Garrido

Endereço: Rua São Sebastião Gaiba, s/n – Vila Garrido (perto da Umef Antônio Bezerra de Faria)

Telefone: 3388-3547

Horário: 7h às 17h

Bairros: Vila Garrido e Pedra dos Búzios.

- Unidade Básica de Saúde Paul

Estrada Jerônimo Monteiro, Paul

Telefones: 3326-4201 | 3336-6997

Horário: 7h às 17h

Bairros: Paul, Argolas, Atalaia, Ilha das Flores, Morro da Philips, Vila Batista

Região 4

- Unidade Básica de Saúde Vale Encantado

Endereço: Rua Arildo Valadão, s/n – Vale Encantado (perto da UMEF Joffre Fraga).

Telefone: 3388-3548 | 3369-8255

Horário: 7h às 17h

Bairros: Vale Encantado, Santa Clara, Jardim do Vale.

- Unidade Básica de Saúde Jardim Marilândia

Endereço: Avenida Sobreiro, s/n – Jardim Marilândia.

Telefones: 3369-7046 | 3388-3744

Horário: 7h às 17h

Bairros: Jardim Marilândia, Cobilândia, Nova América, Rio Marinho, Alvorada, Ipessa, Vasco da Gama.

- Unidade Básica de Saúde São Torquato

Endereço: Rua São Pedro, nº 89 – São Torquato ( ao lado do Labortel)

Telefone: 3388-3549

Horário: 7h às 17h

Bairros: São Torquato, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Morro de Boa Vista e Sagrada Família.

Região 5

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Barra do Jucu

Endereço: Rua Vasco Coutinho, s/n – antiga casa de cultura.

Telefones: 3244-5320 | 3260-1478

Horário: 7h às 17h

Bairros: Barra do Jucu, Riviera da Barra, Praia da Concha, Santa Paula 1 e 2.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Ponta Fruta

Endereço: Rua Carolina Cardoso, s/n – Ponta da Fruta, (próximo à UMEI Nair Dias)

Telefones: 3242-3447 | 3242-3105

Horário: 7h às 17h

Bairros: Ponta da Fruta, Nova P. Fruta, Morro Lagoa, Balneário P. Fruta, Retiro Congo, Interlagos, Morada Sol, Córrego Sete.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Ulisses Guimarães

Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n – Ulisses Guimaraes.

Telefone: 3244-7989 | 3244-7570

Horário: 7h às 17h

Bairros: Ulisses Guimarães, 23 de Maio, Praia dos Recifes e São Conrado.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Terra Vermelha

Endereço: Rua Alameda, nº 22 – Terra Vermelha (perto da EEPG Terra Vermelha)

Tel: 3244-9289 | 3244-4157 | 3244-4424

Horário: 7h às 22h

Bairros: Terra Vermelha, João Goulart, Brunella, Loteamento Estrela, Normília da Cunha, Xuri, Morada Barra, Resid. Jabaeté, Vila Majeski, Camboapina.

- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Barramares

Endereço: Av. Califórnia, s/n – Barramares

Telefones: 3244-6802 | 3244-6383

Horário: 7h às 17h

Bairros: Barramares, Cidade da Barra e Mangal

SERRA

Na Serra, pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, recebem tratamento por meio do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), CAPS AD (Álcool e Drogas) e CAPS Transtorno e, também, por meio das equipes de Saúde Mental nas Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Novo Horizonte, Jacaraípe, Serra-sede, Serra Dourada e Boa Vista. As equipes compostas por médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, entre outros ofertam apoio terapêutico, além de ações de prevenção ao suicídio.

- CAPS Álcool e Drogas

Endereço: Rua Álvares Cabral, Parque Residencial Laranjeiras

Telefone: 3328-4745

Horário: 7h às 17h

- CAPS Transtorno

Endereço: Rua Guaíra, Barcelona

Telefone: 3281-4066

Horário: 7h às 17h

- CAPSi Infantojuvenil

Endereço: Rua dos Cardeais, Morada de Laranjeiras

Telefone: 3328-3153

Horário: 7h às 17h

- Unidade Regional de Saúde de Boa Vista

Endereço: Rua Elisa Tomás, s/n, Boa Vista

Telefone: 3328-3423

Horário: 7h às 17h

- Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte

Endereço: Avenida Brasil s/n, Novo Horizonte

Telefone: 3228-2194

Horário: 7h às 17h

- Unidade Regional de Saúde de Feu Rosa

Endereço: Rua Vitória Régia s/n, Feu Rosa

Telefone: 3243-1045 / 3243-1351

Horário: 7h às 17h

- Unidade Regional de Saúde de Jacaraípe

Endereço: Av. Minas Gerais s/n, Jacaraípe

Telefone: 3252-1578

Horário: 7h às 17h

- Unidade Regional de Saúde de Serra Dourada II

Endereço: Av. Brasília, s/n, Serra Dourada II

Telefone: 3282-4420

Horário: 7h às 17h

- Unidade Regional de Saúde de Serra-Sede

Endereço: Rua Independência, s/n, Caçaroca

Telefone: 3251-5891

Horário: 7h às 17h

VITÓRIA

As equipes analisam a necessidade de agendamento de consultas em psiquiatria no Centro Municipal de Especialidades de Vitória (CME). Situações mais complexas são encaminhadas aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), realiza o acolhimento, tratamento e reinserção social de moradores de Vitória com transtornos mentais severos e persistentes, assim como aqueles com risco ou tentativa de suicídio.

Nos CAPS, o atendimento, individual ou em grupo, é feito por equipes multidisciplinares, com pediatras, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, musicoterapeuta, arteterapeutas e técnicos esportivos.

- Unidade de Saúde Dr Luís Claudio Passos

Endereço: Rua Emílio Ferreira da Silva, 160, Andorinhas

Contato: 3382-6759

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde Thomaz Tommassi

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1490, Bonfim

Telefones: 3382-3056 / 3132-2055

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde Alagoano Ariovaldo Favalessa

Endereço: Servidão Ernesto Caliari, S/N, Caratoíra

Telefones: 3132-5112 / 3132-5196 / 3222-1997

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde Geny Grijó

Endereço: Rua Cais de São Francisco, 54, Centro

Telefone: 3132-5102

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Fonte Grande - Dr. Affonso Schwab

Endereço: Rua Graciano Neves, 352, Centro

Telefone: 3132-5117

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde São Pedro V - Conquista/Nova Palestina - Maria Leda Santos

Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 6090, Conquista

Telefone: 3317-9610

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde Dr. Gilson Santos

Endereço: Rua Padre Luiz Koester, 78, Bairro da Penha

Endereço: 3224-1893 / 3382-3062 / 3382-6760 / 3382-6761

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde Avelina Maria Lacerda Gonçalves

Endereço: Rua Lucidato Vieira Falcão, 5, Morro do Quadro

Telefone: 3132-5195

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Praia do Suá - Lucilo Borges Sant’anna

Endereço: Avenida João Baptista Parra, 45, Enseada do Suá

Telefone: 3382-6512

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde Dr. Bolivar de Abreu

Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São JoãoTelefone: 3132-5191

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Grande Vitória

Endereço: Rua da Vitória 1, 112, Grande Vitória

Telefones: 3323-9222 / 3323-9312

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde Consolação - Maria Rangel dos Passos

Endereço: Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, 185 Gurigica

Telefone: 3382-6744

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde Ilha de Santa Maria

Endereço: Rua Hermes Curry Carneiro, 360, Ilha de Santa Maria

Telefone: 3132-5089

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde Dr. Manoel Rocha Coutinho

Endereço: Rua Fenelon Gomes, 138, Ilha do Príncipe

Contato: 3132-2116

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde Dilson dos Santos Loureiro

Endereço: Rua Doutor Arlindo Sodré, 260, Itararé

Telefones: 3382-6413 / 3382-6725 / 3381-6913

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Dr. Carlito Von Shilgen

Endereço: Rua Engenheiro César Dantas, 176, Jabour

Telefone: 3135-2030

Horário: 7h às 19h

- Unidade de Saúde - Raul Oliveira Nunes

Endereço: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 640, Jardim Camburi

Telefone: 3138-8130

Horário: 7h às 21h

- Unidade de Saúde - Otaviano Rodrigues de Carvalho

Endereço: Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 320, Jardim da Penha

Telefones: 3315-7921 / 3382-6749

Horário: 7h às 20h

- Unidade de Saúde - Dr. Luiz Castellar da Silva

Endereço: Rua Helena Muller, 168, Jesus de Nazareth

Telefone: 3382-6741

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde - Maria Ortiz

Endereço: Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, 271, Maria Ortiz

Telefone: 3135-2034

Horário: 7h às 20h

- Unidade de Saúde - Maruípe

Endereço: Rua Victor Fritoli Navarro, 20, Maruípe

Telefone: 3382-6738

Horário: 7h às 21h

- Unidade de Saúde - Dr. Jolindo Martins

Endereço: Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, 490, República

Telefone: 3135-2035

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Resistência

Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição, 270, Resistência

Horário: 3382-6762

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde - Dr. José Moysés

Endereço: Rua Doutor João Carlos de Souza, 330, Santa Luíza

Telefones: 3135-3004 / 3135-3005 / 3385-4542

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde - Benedito Gomes da Silva

Endereço: Rua Getúlio Miranda, 70, Santa Martha

Telefone: 3324-7558

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Santo Antônio - Júlio Cézar Prates Mattos

Endereço: Rua Ernesto Bassini, 165, Santa Tereza

Telefone: 3132-5098

Horário: 7h às 18h

- Unidade de Saúde - Santo André

Endereço: Rua da Coragem, 180, Santo André

Telefones: 3323-7222 / 3332-7825

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde - Ilha das Caieiras - Vereador Nenel Miranda

Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, 40, São Pedro

Telefone: 3132-5086

Horário: 7h às 17h

- Unidade de Saúde - São Cristovão

Endereço: Rua Alcides Lyrio do Nascimento, 60, Tabuazeiro

Telefone: 3345-8965 / 3345-8007

Horário: 7h às 18h

CARIACICA

O Programa de Saúde Mental de Cariacica funciona em quatro unidades de saúde do município. O psicólogo Charlis Silva Oliveira, que atua no programa, explica que basta procurar atendimento nas unidades de saúde.

Quando a tentativa de suicídio é registrada em um hospital, a unidade encaminha uma notificação compulsória para a Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde. Uma equipe com psicólogo e assistente social faz o acompanhamento e avalia a possibilidade de inclusão no Programa de Saúde Mental.

- Unidade de Saúde - Bela Aurora

Endereço: Rua da Vitória, s/número

Telefones: 3369-8597 / 3346-6561

Atende aos bairros das regiões: 6 7 e 11

- Unidade de Saúde - Itaquari

Endereço: Rua Muniz Freira, s/número

Telefone: 3226-8836

Horário: 7h às 16h, de segunda a sexta-feira

Atende os bairros das regiões: 1, 3, 5

- Unidade de Saúde - Cariacica-Sede

Endereço: Rua Graciano das Neves, s/número

Telefone: 3284-4843 / 3284-4997

Horário: 7h às 16h, de segunda a sexta-feira

Atende aos bairros das regiões: 2, 8,9 e 13

- Unidade de Saúde - Santa Fé

Endereço: Rua Albino Sena Dutra, sem/número

Telefone: 3346-6564 e 3346-6575

Horário: 7h às 17h