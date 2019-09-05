Adoecimento mental: sinais de alerta e onde buscar ajuda no ES

Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e síndrome do pânico. Atestar qualquer uma dessas ou das demais doenças mentais exigem um diagnóstico médico.
Para ajudar a identificar sinais de adoecimento mental, especialistas na área indicam alguns comportamentos que acendem o sinal de alerta e a necessidade de ajuda profissional.
Tendo como foco o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, a reportagem do Gazeta Online ouviu psicólogos e psiquiatras.
SINAIS
Segundo os especialistas, tristeza intensa, sensação de desesperança, mudanças bruscas, isolamento social e diminuição do autocuidado são considerados fatores de risco que podem resultar em suicídio.
FRASES DE ALERTA
Para a psiquiatra Letícia Mameri, da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes), frases como ‘eu preferia estar morto’, ‘eu não posso fazer nada’, ‘não aguento mais’, ‘os outros vão ser mais felizes sem mim’ ou ‘talvez eu devesse sumir’, mesmo quando ditas em tom de brincadeira, também devem atrair a atenção da família e amigos.
“Os sinais estão muito vinculados a pessoas que estão sofrendo com algum transtorno mental, mesmo que ainda não tenha sido feito o diagnóstico. São pessoas com quadro depressivo grave, com transtorno de humor, depressão bipolar ou que estão com quadro psicótico, mais vinculado à esquizofrenia, com alteração do pensamento. Mas vale lembrar que não são essas as únicas razões para tentativas e execuções do ato suicida”, explicou.
DOENÇA SILENCIOSA
O presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, psiquiátrica Antonio José Nunes de Faria, destaca que a depressão é uma dessas doenças silenciosas que provocam apatia severa, desesperança, perda de interesse nas ações que antes eram habituais.
TEMPO
“Temos que ressaltar também a questão do tempo em que esses sintomas persistem. Se esses estão durando por mais de duas, três ou quatro semanas, já temos que ligar o alerta e procurar ajuda especializada”, orienta o presidente.
FAMÍLIA
Presente no convívio de quem sofre, a família tem papel importante na identificação dos sinais. Segundo os especialistas, a empatia é fundamental no auxílio às pessoas com adoecimento mental, em especial, os quadros depressivos.
“O convívio permite o conhecimento dos hábitos das pessoas. Logo, se a mesma não está em seu estado normal há mais de quatro semanas, os parentes devem estar atentos e buscar um diálogo para entender o que de fato está acontecendo”, alerta.
GRUPOS DE RISCO
De acordo com a conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES), a psicóloga Tammy Andrade, os registros indicam que homens, jovens entre 14 e 24 anos, e pessoas acima de 70 anos, estão entre os grupos de risco que mais sofrem. Segundo ela, o diálogo é a principal arma para identificar e ajudar os pacientes.
“A melhor abordagem para tudo é o acolhimento, é pela via do afeto. A depressão não escolhe idade e pode acontecer com qualquer um. Uma medida que pode ser eficaz é falar sobre isso, sentar para conversar, perguntar como a pessoa está, se mostrar presente. Devemos acolher quem está sofrendo, não julgar. A depressão debilita e, às vezes, a pessoa quer compartilhar a dor dela com alguém. Isso ajuda muito”, orienta a conselheira.
AUTOMUTILAÇÃO
Dentre os fatores de risco e comportamentos que podem acender sinal de alerta, o psicólogo Charlis Silva Oliveira, que trabalha no Programa de Saúde Mental de Cariacica, aponta ainda a automutilação.No caso de jovens em idade escolar, os profissionais orientam quanto a importância da proximidade com o ambiente da escola.
“Às vezes, algumas manifestações, como automutilação, é um pedido de ajuda. Se você percebe que uma pessoa teve uma mudança de comportamento, passa a interagir menos, se afasta da família e amigos e nem atende telefone, por exemplo, é sinal de que é preciso buscar ajuda profissional”, disse o psicólogo.
SINAIS DE ADOECIMENTO
Diminuição do autocuidado: quando a pessoa deixa de se preocupar com cuidados básicos relacionados à higiene pessoal, como tomar banho.
Mudança brusca de humor: costuma estar mais relacionada aos casos de transtorno bipolar. A pessoa apresenta variações de euforia e tristeza profunda. No caso de depressão, registra irritabilidade, mas não fica animado em momento algum.
Isolamento social: não tem ânimo para sair do quarto, deixa de fazer coisas que gostava, como sair com os amigos, não atende telefonemas e não interage com a família.
Sensação de desesperança: não demonstra planos para o futuro. Costuma achar que o futuro vai ser pior do que o presente que está vivendo.
Solução de pendências: em tom de despedida, paga dívidas, elabora um testamento, liga e pede perdão a entes queridos, doa objetos de valor.
Expressão de frases: é preciso atenção às frases como “sou um perdedor”, “eu preferia estar morto”, “eu não posso fazer nada”, “não aguento mais”, “os outros vão ser mais felizes sem mim” ou “talvez eu devesse sumir”, mesmo quando ditas em tom de brincadeira.
Abuso no uso de drogas - lícitas e ilícitas: o uso de drogas pode levar a casos psicóticos. A pessoa começa a ouvir vozes, passa a ter alucinações, e muitas vezes, em virtude do quadro psicótico, aumenta os fatores de risco.
ONDE BUSCAR AJUDA
VILA VELHA
Além da campanha do Setembro Amarelo, o município realiza mensalmente o Grupo de Trabalho Intersetorial para definição de ações conjuntas no sentido de promover a prevenção durante todo o ano. O atendimento ocorre preferencialmente nas unidades de saúde. Os casos mais graves são compartilhados com equipe de ambulatório em psiquiatria no Centro Municipal de Especialidades e/ou CAPS, conforme a especificidade e o risco apresentado. As pessoas podem buscar orientação na unidade de saúde de referência mais próxima de casa.
Região 1
- Unidade Básica de Saúde de Coqueiral de Itaparica:
Endereço: Rua Itaibaia, s/n Bairro Coqueiral de Itaparica, (próximo ao supermercado Casagrande).
Telefones: 3139-9033 / 3139-9034
Horário: 7h às 17h
Atende aos bairros: Coqueiral de Itaparica, Itaparica, Boa Vista, Boa Vista I, Boa Vista II, Pq das Gaivotas, Cocal, Itapoã, Vista da Penha, Santa Mônica, Jockey Itaparica.
- Unidade Básica de Saúde Jaburuna
Endereço: Avenida Carlos Lindenberg, 330, ao lado do DPJ de Vila Velha, Jaburuna
Telefones: 3319-9649 / 3316-9029 / 33884131
Horário: 7h às 17h
Bairros: Glória, Ilha dos Aires, Soteco, Praia da Costa, Jaburuna, Olaria, Centro, Divino e Cristóvão Colombo.
- Unidade de Cuidados Específicos da Prainha
Rua Dom Jorge de Menezes, 1226, Prainha.
Telefone: 33884133
Horário: 7h às 21h
Bairros: Região 1
Região 2
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Vila Nova
Endereço: Rua A, s/n,Vila Nova, ( em frente a praça de Vila Nova)
Telefones: 3389-1388 / 3389-1313
Horário: 7h às 17h e 17h às 21h - apenas odontologia.
Bairros: Ilha dos Bentos, Novo México, Vila Nova, Sta Mônica Popular, Jd. Asteca, Guadalupe, Jd. São Paulo.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Araçás
Endereço: Rua Montevidéo, s/n – Araçás (em frente ao açougue ponto Chic)
Telefones: 3139-9044 / 3349-7027
Horário: 7h às 17h
Bairros: Araçás, Darly Santos, Pontal Garças, Guaranhuns, Vila Guaranhuns, Nova Itaparica.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Ibes
Endereço: Praça Assis Chateubriand, s/n- Ibes (em frente à Igreja católica)
Telefones: 3239-1413 / 3239-1525
Horário: 7h às 17h e 17h às 21h - apenas odontologia
Bairros: Ibes, N.Srª Penha, Jd. Guadalajara, Sta Inês.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Jardim Colorado
Endereço: Rua da Saudade, s/n, no bairro de Jardim Colorado
Telefone: 3388-4173
Horário: 7h às 17h
Bairro: Jd. Colorado, Brisamar, Santos Dumont
Região 3
- Unidade Básica de Saúde Santa Rita
Endereço: Rua Fernando Antônio de Silveira, s/n – Santa Rita, (próximo à casa de ração Viva Bem)
Telefone: 3139-9035
Horário: 7h às 17h
Bairros: Alecrim, Santa Rita, Ilha da Conceição, Primeiro de Maio, Planalto, Zumbi dos Palmares, Industrial
- Unidade Básica de Saúde Dom João Batista
Endereço: Rua Imperatriz Leopoldina , S/N , Vila D. João Batista, Vila Velha - ES
Telefone: 3139-9042
Horário: 7h às 17h
Bairros: Dom João Batista, Aribiri, Ataíde, Cavalieri
- Unidade Básica de Saúde Vila Garrido
Endereço: Rua São Sebastião Gaiba, s/n – Vila Garrido (perto da Umef Antônio Bezerra de Faria)
Telefone: 3388-3547
Horário: 7h às 17h
Bairros: Vila Garrido e Pedra dos Búzios.
- Unidade Básica de Saúde Paul
Estrada Jerônimo Monteiro, Paul
Telefones: 3326-4201 | 3336-6997
Horário: 7h às 17h
Bairros: Paul, Argolas, Atalaia, Ilha das Flores, Morro da Philips, Vila Batista
Região 4
- Unidade Básica de Saúde Vale Encantado
Endereço: Rua Arildo Valadão, s/n – Vale Encantado (perto da UMEF Joffre Fraga).
Telefone: 3388-3548 | 3369-8255
Horário: 7h às 17h
Bairros: Vale Encantado, Santa Clara, Jardim do Vale.
- Unidade Básica de Saúde Jardim Marilândia
Endereço: Avenida Sobreiro, s/n – Jardim Marilândia.
Telefones: 3369-7046 | 3388-3744
Horário: 7h às 17h
Bairros: Jardim Marilândia, Cobilândia, Nova América, Rio Marinho, Alvorada, Ipessa, Vasco da Gama.
- Unidade Básica de Saúde São Torquato
Endereço: Rua São Pedro, nº 89 – São Torquato ( ao lado do Labortel)
Telefone: 3388-3549
Horário: 7h às 17h
Bairros: São Torquato, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Morro de Boa Vista e Sagrada Família.
Região 5
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Barra do Jucu
Endereço: Rua Vasco Coutinho, s/n – antiga casa de cultura.
Telefones: 3244-5320 | 3260-1478
Horário: 7h às 17h
Bairros: Barra do Jucu, Riviera da Barra, Praia da Concha, Santa Paula 1 e 2.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Ponta Fruta
Endereço: Rua Carolina Cardoso, s/n – Ponta da Fruta, (próximo à UMEI Nair Dias)
Telefones: 3242-3447 | 3242-3105
Horário: 7h às 17h
Bairros: Ponta da Fruta, Nova P. Fruta, Morro Lagoa, Balneário P. Fruta, Retiro Congo, Interlagos, Morada Sol, Córrego Sete.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Ulisses Guimarães
Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n – Ulisses Guimaraes.
Telefone: 3244-7989 | 3244-7570
Horário: 7h às 17h
Bairros: Ulisses Guimarães, 23 de Maio, Praia dos Recifes e São Conrado.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Terra Vermelha
Endereço: Rua Alameda, nº 22 – Terra Vermelha (perto da EEPG Terra Vermelha)
Tel: 3244-9289 | 3244-4157 | 3244-4424
Horário: 7h às 22h
Bairros: Terra Vermelha, João Goulart, Brunella, Loteamento Estrela, Normília da Cunha, Xuri, Morada Barra, Resid. Jabaeté, Vila Majeski, Camboapina.
- Unidade de Estratégia de Saúde da Família Barramares
Endereço: Av. Califórnia, s/n – Barramares
Telefones: 3244-6802 | 3244-6383
Horário: 7h às 17h
Bairros: Barramares, Cidade da Barra e Mangal
SERRA
Na Serra, pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, recebem tratamento por meio do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), CAPS AD (Álcool e Drogas) e CAPS Transtorno e, também, por meio das equipes de Saúde Mental nas Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Novo Horizonte, Jacaraípe, Serra-sede, Serra Dourada e Boa Vista. As equipes compostas por médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, entre outros ofertam apoio terapêutico, além de ações de prevenção ao suicídio.
- CAPS Álcool e Drogas
Endereço: Rua Álvares Cabral, Parque Residencial Laranjeiras
Telefone: 3328-4745
Horário: 7h às 17h
- CAPS Transtorno
Endereço: Rua Guaíra, Barcelona
Telefone: 3281-4066
Horário: 7h às 17h
- CAPSi Infantojuvenil
Endereço: Rua dos Cardeais, Morada de Laranjeiras
Telefone: 3328-3153
Horário: 7h às 17h
- Unidade Regional de Saúde de Boa Vista
Endereço: Rua Elisa Tomás, s/n, Boa Vista
Telefone: 3328-3423
Horário: 7h às 17h
- Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte
Endereço: Avenida Brasil s/n, Novo Horizonte
Telefone: 3228-2194
Horário: 7h às 17h
- Unidade Regional de Saúde de Feu Rosa
Endereço: Rua Vitória Régia s/n, Feu Rosa
Telefone: 3243-1045 / 3243-1351
Horário: 7h às 17h
- Unidade Regional de Saúde de Jacaraípe
Endereço: Av. Minas Gerais s/n, Jacaraípe
Telefone: 3252-1578
Horário: 7h às 17h
- Unidade Regional de Saúde de Serra Dourada II
Endereço: Av. Brasília, s/n, Serra Dourada II
Telefone: 3282-4420
Horário: 7h às 17h
- Unidade Regional de Saúde de Serra-Sede
Endereço: Rua Independência, s/n, Caçaroca
Telefone: 3251-5891
Horário: 7h às 17h
VITÓRIA
As equipes analisam a necessidade de agendamento de consultas em psiquiatria no Centro Municipal de Especialidades de Vitória (CME). Situações mais complexas são encaminhadas aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), realiza o acolhimento, tratamento e reinserção social de moradores de Vitória com transtornos mentais severos e persistentes, assim como aqueles com risco ou tentativa de suicídio.
Nos CAPS, o atendimento, individual ou em grupo, é feito por equipes multidisciplinares, com pediatras, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, musicoterapeuta, arteterapeutas e técnicos esportivos.
- Unidade de Saúde Dr Luís Claudio Passos
Endereço: Rua Emílio Ferreira da Silva, 160, Andorinhas
Contato: 3382-6759
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde Thomaz Tommassi
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1490, Bonfim
Telefones: 3382-3056 / 3132-2055
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde Alagoano Ariovaldo Favalessa
Endereço: Servidão Ernesto Caliari, S/N, Caratoíra
Telefones: 3132-5112 / 3132-5196 / 3222-1997
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde Geny Grijó
Endereço: Rua Cais de São Francisco, 54, Centro
Telefone: 3132-5102
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Fonte Grande - Dr. Affonso Schwab
Endereço: Rua Graciano Neves, 352, Centro
Telefone: 3132-5117
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde São Pedro V - Conquista/Nova Palestina - Maria Leda Santos
Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 6090, Conquista
Telefone: 3317-9610
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde Dr. Gilson Santos
Endereço: Rua Padre Luiz Koester, 78, Bairro da Penha
Endereço: 3224-1893 / 3382-3062 / 3382-6760 / 3382-6761
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde Avelina Maria Lacerda Gonçalves
Endereço: Rua Lucidato Vieira Falcão, 5, Morro do Quadro
Telefone: 3132-5195
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Praia do Suá - Lucilo Borges Sant’anna
Endereço: Avenida João Baptista Parra, 45, Enseada do Suá
Telefone: 3382-6512
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde Dr. Bolivar de Abreu
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São JoãoTelefone: 3132-5191
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Grande Vitória
Endereço: Rua da Vitória 1, 112, Grande Vitória
Telefones: 3323-9222 / 3323-9312
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde Consolação - Maria Rangel dos Passos
Endereço: Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, 185 Gurigica
Telefone: 3382-6744
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde Ilha de Santa Maria
Endereço: Rua Hermes Curry Carneiro, 360, Ilha de Santa Maria
Telefone: 3132-5089
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde Dr. Manoel Rocha Coutinho
Endereço: Rua Fenelon Gomes, 138, Ilha do Príncipe
Contato: 3132-2116
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde Dilson dos Santos Loureiro
Endereço: Rua Doutor Arlindo Sodré, 260, Itararé
Telefones: 3382-6413 / 3382-6725 / 3381-6913
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Dr. Carlito Von Shilgen
Endereço: Rua Engenheiro César Dantas, 176, Jabour
Telefone: 3135-2030
Horário: 7h às 19h
- Unidade de Saúde - Raul Oliveira Nunes
Endereço: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 640, Jardim Camburi
Telefone: 3138-8130
Horário: 7h às 21h
- Unidade de Saúde - Otaviano Rodrigues de Carvalho
Endereço: Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 320, Jardim da Penha
Telefones: 3315-7921 / 3382-6749
Horário: 7h às 20h
- Unidade de Saúde - Dr. Luiz Castellar da Silva
Endereço: Rua Helena Muller, 168, Jesus de Nazareth
Telefone: 3382-6741
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde - Maria Ortiz
Endereço: Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, 271, Maria Ortiz
Telefone: 3135-2034
Horário: 7h às 20h
- Unidade de Saúde - Maruípe
Endereço: Rua Victor Fritoli Navarro, 20, Maruípe
Telefone: 3382-6738
Horário: 7h às 21h
- Unidade de Saúde - Dr. Jolindo Martins
Endereço: Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, 490, República
Telefone: 3135-2035
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Resistência
Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição, 270, Resistência
Horário: 3382-6762
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde - Dr. José Moysés
Endereço: Rua Doutor João Carlos de Souza, 330, Santa Luíza
Telefones: 3135-3004 / 3135-3005 / 3385-4542
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde - Benedito Gomes da Silva
Endereço: Rua Getúlio Miranda, 70, Santa Martha
Telefone: 3324-7558
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Santo Antônio - Júlio Cézar Prates Mattos
Endereço: Rua Ernesto Bassini, 165, Santa Tereza
Telefone: 3132-5098
Horário: 7h às 18h
- Unidade de Saúde - Santo André
Endereço: Rua da Coragem, 180, Santo André
Telefones: 3323-7222 / 3332-7825
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde - Ilha das Caieiras - Vereador Nenel Miranda
Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, 40, São Pedro
Telefone: 3132-5086
Horário: 7h às 17h
- Unidade de Saúde - São Cristovão
Endereço: Rua Alcides Lyrio do Nascimento, 60, Tabuazeiro
Telefone: 3345-8965 / 3345-8007
Horário: 7h às 18h
CARIACICA
O Programa de Saúde Mental de Cariacica funciona em quatro unidades de saúde do município. O psicólogo Charlis Silva Oliveira, que atua no programa, explica que basta procurar atendimento nas unidades de saúde.
Quando a tentativa de suicídio é registrada em um hospital, a unidade encaminha uma notificação compulsória para a Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde. Uma equipe com psicólogo e assistente social faz o acompanhamento e avalia a possibilidade de inclusão no Programa de Saúde Mental.
- Unidade de Saúde - Bela Aurora
Endereço: Rua da Vitória, s/número
Telefones: 3369-8597 / 3346-6561
Atende aos bairros das regiões: 6 7 e 11
- Unidade de Saúde - Itaquari
Endereço: Rua Muniz Freira, s/número
Telefone: 3226-8836
Atende os bairros das regiões: 1, 3, 5
- Unidade de Saúde - Cariacica-Sede
Endereço: Rua Graciano das Neves, s/número
Telefone: 3284-4843 / 3284-4997
Horário: 7h às 16h, de segunda a sexta-feira
Atende aos bairros das regiões: 2, 8,9 e 13
- Unidade de Saúde - Santa Fé
Endereço: Rua Albino Sena Dutra, sem/número
Telefone: 3346-6564 e 3346-6575
Horário: 7h às 17h
Atende aos bairros das regiões: 4, 10 e 12