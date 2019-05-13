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Terminal de Carapina

Acidente na Serra: ônibus do Transcol batem dentro de terminal

Colisão envolveu os coletivos das linhas 508 e 505; apesar do susto, não houve registro de feridos
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:41

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:41

Ônibus colidem dentro do Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online
Dois ônibus do sistema Transcol - linhas 508 e 505 - colidiram na tarde desta segunda-feira (13) no Terminal de Carapina, na Serra
Segundo testemunhas, um coletivo estava parado no ponto de embarque e o outro seguia, lotado de passageiros, para estacionar. Com o impacto, o vidro da frente da linha 508 se desprendeu do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Ônibus colidem dentro do Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online
Acionada pela reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que os ônibus foram recolhidos para reparos e as circunstâncias do acidente serão apuradas para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
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