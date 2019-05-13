Acidente na Serra: ônibus do Transcol batem dentro de terminal

Dois ônibus do sistema Transcol - linhas 508 e 505 - colidiram na tarde desta segunda-feira (13) no Terminal de Carapina, na Serra.
Segundo testemunhas, um coletivo estava parado no ponto de embarque e o outro seguia, lotado de passageiros, para estacionar. Com o impacto, o vidro da frente da linha 508 se desprendeu do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Acionada pela reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que os ônibus foram recolhidos para reparos e as circunstâncias do acidente serão apuradas para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
VEJA VÍDEO