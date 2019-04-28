Acidente na BR 101 mata duas pessoas na Serra

Um acidente grave na BR 101, no quilômetro 269,8 em Jardim Limoeiro, na Serra, ocorreu por volta das 20h deste sábado (27) e envolveu um caminhão e uma motocicleta. Duas pessoas morreram. O condutor do caminhão saiu ileso da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a resgatar as vítimas que ficaram presas embaixo do caminhão. A perícia da Polícia Civil também foi chamada, no entanto, não há informação sobre identificação das vítimas até o momento.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, há interdição das faixas 1 e 2, no sentido norte, com tráfego desviado para marginal no sentido norte. Já no sentido sul, a faixa 1 está interditada, com desvio para a faixa 2.