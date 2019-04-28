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Serra

Acidente na BR 101 mata duas pessoas na Serra

Colisão envolveu uma moto e um caminhão

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 23:47

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 abr 2019 às 23:47
Acidente fatal na BR-101, em Jardim Limoeiro Crédito: Pixabay
Um acidente grave na BR 101, no quilômetro 269,8 em Jardim Limoeiro, na Serra, ocorreu por volta das 20h deste sábado (27) e envolveu um caminhão e uma motocicleta. Duas pessoas morreram. O condutor do caminhão saiu ileso da ocorrência.
> Acidente com morte na BR 482 em Jerônimo Monteiro
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a resgatar as vítimas que ficaram presas embaixo do caminhão. A perícia da Polícia Civil também foi chamada, no entanto, não há informação sobre identificação das vítimas até o momento.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, há interdição das faixas 1 e 2, no sentido norte, com tráfego desviado para marginal no sentido norte. Já no sentido sul, a faixa 1 está interditada, com desvio para a faixa 2. 
> Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 259 em Colatina

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