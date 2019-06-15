Acidente na BR 101: garoto Gabriel segue internado em estado grave

O menino Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, que, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivodo. De acordo com o primo dele, Sérgio Martins,, muitas pessoas se solidarizaram e doaram.

Informações anteriores diziam que Gabriel também iria passar por um procedimento de avaliação nesta sexta-feira (14), mas não foi realizado por não haver necessidade, como explicou o médico à família. O estado de saúde do menino continua instável e grave, de acordo com informações de familiares na tarde deste sábado (15). Ele segue em coma induzido e os médicos informaram que nos próximos três dias saberão de fato como o garoto vai reagir.

"A princípio ele iria fazer uma cirurgia para reavaliar a situação, mas como ele está com muito sedativo, o doutor pediu para esperar um pouco mais. Até o momento não tivemos notícias, até porque não tem necessidade de ficar alguém da família lá já que ele está sendo bem cuidado e também por não poder ter visita na UTI", contou Sérgio.