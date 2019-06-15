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Mortes na BR 101

Acidente na BR 101: garoto Gabriel segue internado em estado grave

Familiares relataram que a campanha para doação de sangue fez efeito, e muitas pessoas se solidarizaram com o caso

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 17:06

Publicado em 

15 jun 2019 às 17:06
Família morta em acidente voltava de férias no Nordeste. O filho de 11 anos sobreviveu e está internado em estado grave Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O menino Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, que perdeu a família em um acidente na BR 101, no último dia 10, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil de Vitória. De acordo com o primo dele, Sérgio Martins, depois do apelo por doação de sangue feito na quinta-feira (13), muitas pessoas se solidarizaram e doaram.
Informações anteriores diziam que Gabriel também iria passar por um procedimento de avaliação nesta sexta-feira (14), mas não foi realizado por não haver necessidade, como explicou o médico à família. O estado de saúde do menino continua instável e grave, de acordo com informações de familiares na tarde deste sábado (15). Ele segue em coma induzido e os médicos informaram que nos próximos três dias saberão de fato como o garoto vai reagir.
> A COBERTURA COMPLETA | Acidente com mortes na BR 101, na Serra
"A princípio ele iria fazer uma cirurgia para reavaliar a situação, mas como ele está com muito sedativo, o doutor pediu para esperar um pouco mais. Até o momento não tivemos notícias, até porque não tem necessidade de ficar alguém da família lá já que ele está sendo bem cuidado e também por não poder ter visita na UTI", contou Sérgio.

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