Acidente na BR 101: garoto Gabriel segue internado em estado grave

O menino Gabriel Martins Rodrigues, de 11 anos, que perdeu a família em um acidente na BR 101, no último dia 10, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Infantil de Vitória. De acordo com o primo dele, Sérgio Martins, depois do apelo por doação de sangue feito na quinta-feira (13), muitas pessoas se solidarizaram e doaram.
Informações anteriores diziam que Gabriel também iria passar por um procedimento de avaliação nesta sexta-feira (14), mas não foi realizado por não haver necessidade, como explicou o médico à família. O estado de saúde do menino continua instável e grave, de acordo com informações de familiares na tarde deste sábado (15). Ele segue em coma induzido e os médicos informaram que nos próximos três dias saberão de fato como o garoto vai reagir.
"A princípio ele iria fazer uma cirurgia para reavaliar a situação, mas como ele está com muito sedativo, o doutor pediu para esperar um pouco mais. Até o momento não tivemos notícias, até porque não tem necessidade de ficar alguém da família lá já que ele está sendo bem cuidado e também por não poder ter visita na UTI", contou Sérgio.