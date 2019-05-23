Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão

Acidente na BR 101 deixa motociclista ferido em Viana

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

23 mai 2019 às 20:33

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 20:33

Acidente na BR 101, em Viana, deixa motociclista ferido Crédito: Reprodução | Darlone Amancio
Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo um carro no quilômetro 307 da BR 101, em Viana. A colisão aconteceu por volta das 17h desta quinta-feira (23), no sentido sul.
A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido ao ocorrido, o trânsito segue com retenções na região.
VEJA VÍDEO
> Neblina deixa visibilidade quase zero e provoca acidentes na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados