Acidente na BR 101 deixa motociclista ferido em Viana

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido ao ocorrido, o trânsito segue com retenções na região.
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