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Venda Nova do Imigrante

Acidente entre dois carros deixa feridos na BR 262

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu porque o motorista que dirigia um Corcel teria invadido a contramão e batido de frente com uma caminhonete S10. O homem apresentava sinais de embriaguez

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 14:03

Publicado em 

29 jun 2019 às 14:03
Acidente na BR 262 deixa duas pessoas feridas Crédito: Reprodução
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos de passeio na noite desta sexta-feira (28), na BR 262, próximo a um posto de gasolina no distrito de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 22h20. O acidente aconteceu porque o motorista que dirigia um Corcel teria invadido a contramão e batido de frente com uma caminhonete S10.
Ainda de acordo com os bombeiros, o homem estava com sinais de embriaguez. Tanto ele quando a mulher que dirigia a caminhonete foram levados para o hospital da cidade, Padre Máximo. Ele teve apenas cortes na cabeça e ela se queixava de dores nas costas.
Com informações de Adrieny Couto, da TV Gazeta
 

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