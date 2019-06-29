Acidente entre dois carros deixa feridos na BR 262

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos de passeio na noite desta sexta-feira (28), na, próximo a um posto de gasolina no distrito de São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 22h20. O acidente aconteceu porque o motorista que dirigia um Corcel teria invadido a contramão e batido de frente com uma caminhonete S10.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem estava com sinais de embriaguez. Tanto ele quando a mulher que dirigia a caminhonete foram levados para o hospital da cidade, Padre Máximo. Ele teve apenas cortes na cabeça e ela se queixava de dores nas costas.