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Carapina

Acidente entre caminhão e carros deixa feridos na BR 101, Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa do acidente, a pista central da rodovia esteve interditada nos dois sentidos até as 13h40

Publicado em 

19 jul 2019 às 14:52

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 14:52

Uma colisão entre um caminhão e três carros deixou quatro pessoas feridas no final da manhã desta sexta-feira (19) no km 269 da BR 101, em Carapina, na Serra.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa do acidente, a pista central da rodovia esteve interditada nos dois sentidos até as 13h40. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, e o Hospital Infantil de Vitória.
Segundo a Eco101, o tráfego seguiu desviado para as pistas laterais e os recursos da concessionária (ambulâncias, viatura de inspeção e guincho) estiveram no local para atendimento da ocorrência. 
Por volta das 16h, equipes de manutenção da concessionária atuavam na reinstalação do poste e do semáforo que foram danificados pela colisão. Para a realizar o serviço, uma faixa no sentido Sul foi interditada e o fluxo de veículos segue com desvio de pista. O trânsito flui normalmente pela região.
 

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