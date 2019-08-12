Acidente e operação de resgate congestionam trânsito na Terceira Ponte

Motoristas que trafegam pela Terceira Ponte na tarde desta segunda-feira (12) enfrentam congestionamento tanto no sentido Vitória quanto no de Vila Velha.
De acordo com a Rodosol, às 15h45, um carro e uma moto colidiram no sentido Vila Velha. Com a batida, o motociclista ficou ferido e foi socorrido por equipes da concessionária. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Devido ao acidente, duas pistas estão interditadas e o fluxo de veículos segue apenas por uma via.
Mais cedo, por volta das 15h20, outra ocorrência foi registrada. Uma operação de resgate foi realizada com sucesso na ponte, no sentido Vitória.