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Lentidão

Acidente e operação de resgate congestionam trânsito na Terceira Ponte

Trânsito é complicado tanto no sentido Vitória quanto para quem vai para Vila Velha

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 13:00
Trânsito congestionado na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Motoristas que trafegam pela Terceira Ponte na tarde desta segunda-feira (12) enfrentam congestionamento tanto no sentido Vitória quanto no de Vila Velha.
De acordo com a Rodosol, às 15h45, um carro e uma moto colidiram no sentido Vila Velha. Com a batida, o motociclista ficou ferido e foi socorrido por equipes da concessionária. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Devido ao acidente, duas pistas estão interditadas e o fluxo de veículos segue apenas por uma via.
Mais cedo, por volta das 15h20, outra ocorrência foi registrada. Uma operação de resgate foi realizada com sucesso na ponte, no sentido Vitória. 
> Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

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