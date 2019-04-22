Acidente com carreta deixa trânsito lento na BR 262

Uma carreta com carga tombou no quilômetro 75 da BR 262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo (21), por volta das 18h.
Um motorista que passou pelo local informou que a carreta seguia no sentido Vitória, quando tombou, invadindo a contramão e interditou a pista no sentido Venda Nova do Imigrante. Ainda de acordo com o motorista, a carga ficou espalhada na pista.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito fluiu parcialmente interditado até as 21h55.