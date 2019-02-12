Abertura do carnaval com muito samba no pé

Chegou a hora de começar a esquentar os tamborins! Falta pouco para as escolas de samba do Espírito Santo passarem pelo Sambão do Povo, em Vitória. E, no que depender das agremiações do Grupo de Acesso, os desfiles começarão com o pé direito e muito samba no primeiro dia de desfiles, 21 de fevereiro.
Depois de uma longa pausa, que ultrapassou 20 anos, as escolas Mocidade Serrana, Mocidade da Praia, União Jovem de Itacibá e Independente de Eucalipto voltaram a desfilar no ano passado. De lá para cá, a participação das comunidades está só crescendo e embelezando ainda mais as alas e alegorias das escolas.
A mais antiga delas é a Mocidade da Praia, que nasceu no bairro da Praia do Canto, em Vitória. O presidente da agremiação, Luciano de Paula, comemora a participação da comunidade.
“Desde que voltamos, a comunidade abraçou a escola. Temos muitos voluntários e se formou uma rede de colaboração pra deixar a escola como está”, afirma Luciano. Neste ano, o enredo da Mocidade da Praia é “Reza a lenda, surge a noite... Tem sonhos e delírios pelo ar”.
A escola, aliás, é conhecida de quem frequenta o Triângulo, reduto de barzinhos da Capital. Vez ou outra a bateria se apresenta por lá e anima os frequentadores.
Em Cariacica, a União Jovem de Itacibá também conta com a colaboração da comunidade para vencer o desafio do orçamento limitado e colocar os carros na avenida.
Solange Pereira Assunção é diretora-geral da escola. Ela lembra que, antes de eles voltarem a desfilar, os moradores de Itacibá se juntavam para colocar um bloco na rua.
“Algumas pessoas da comunidade se juntaram para fazer pequenos desfiles nas ruas do bairro. Eles participam mesmo, desde eventos aos ensaios da bateria”, comemora Solange.
TRADIÇÃO
Fundada no bairro José de Anchieta, na Serra, a Mocidade Serrana hoje está de casa nova, no bairro Planalto Serrano. Querida pela comunidade, ela vai cantar na avenida as festas culturais da Serra. Então, prepare-se para ver o Congo, Folia de Reis e o banho de mar a fantasia de Manguinhos romperem os limites do município e brilharem no Sambão do Povo.
Já a aposta da Independente de Eucalipto, original de Maruípe, em Vitória, é em um enredo sobre Padre Cícero, figura famosa na cultura nordestina. “A comunidade sentiu falta quando paramos de desfilar, agora que voltamos, ela participa. Temos voluntários que ajudam como dá”, afirma o presidente da escola, Neno Bahia, que garantiu, ainda, que a agremiação tem se virado como pode para driblar o orçamento apertado e colocar um lindo desfile na avenida, no próximo dia 21.
“O orçamento é um problema, porque é pequeno. Mas a gente dá um jeito, se vira como pode. Damos o nosso melhor para o desfile ficar bonito”, garante.
ESCOLAS FAZEM ENSAIO TÉCNICO NO SAMBÃO DO POVO
As escolas de samba do Carnaval de Vitória estão fazendo os últimos ajustes para garantir o espetáculo na avenida. Para isso, o Sambão do Povo, em Vitória, está sendo palco dos ensaios técnicos essa semana.
A preparação começou ontem, mas se engana quem acha que as agremiações vão ao Sambão apenas para acertaros detalhes para o grande dia. Os ensaios técnicos viraram verdadeiros espetáculos nos últimos anos, com direito a fantasias especiais, produções de luxo de destaques e rainhas e as baterias tocando com toda garra, como se fosse o dia do desfile.
É justamente por isso que a Liga do Grupo Especial (Liesge) decidiu investir na iluminação e no som da avenida para os ensaios técnicos. A estrutura já está instalada no Sambão do Povo e vai ficar lá até os desfiles.
Antes, o povo do samba sofria com a falta de iluminação, sobretudo na altura da primeira cabine de jurados, e uma sonorização precária – problemas que agora prometem ser resolvidos com as novas instalações.
Os ensaios acontecem até o próximo sábado e são abertos ao público, ou seja, quem quiser ter uma prévia do que vai rolar nos dias 22 e 23 de fevereiro – quando acontece os desfiles oficiais do Grupo A e do Grupo Especial, respectivamente – no Sambão de Povo, é só chegar e se acomodar na arquibancada. Com tanta bateria entoando na avenida, o desafio é conseguir ficar parado.
SAIBA MAIS
Fichas técnicas do grupo de acesso
Mocidade serrana
Fundação: 1980
De onde é: José de Anchieta, Serra
Samba enredo: Esquindô Iaiá, Esquindô Ioiô! A Serra canta sua cultura popular
Componentes: Cerca de 500
Alas: 13
Carros alegóricos: 2
Tripés: 1
Cores da escola: Roxo e amarelo
Mocidade da praia
Fundação: 1947
De onde é: Praia do Canto, Vitória
Samba enredo: Reza a lenda, surge a noite... Tem sonhos e delírios pelo ar
Componentes: 650
Alas: 14
Carros alegóricos: 1
Tripés: 2
Cores da escola: Azul e branco
Independente de eucalipto
Fundação: 1982
De onde é: Maruípe, Vitória
Samba enredo: Padre Cícero Romão - "O padim do Nordeste"
Componentes: 600
Alas: 15
Carros alegóricos: 1
Tripés: 2
Cores da escola: Azul e branco
União Jovem de Itacibá
Fundação: 1976
De onde é: Itacibá, Cariacica
Samba enredo: Rio de maravilhas, de janeiro a janeiro
Componentes: 800
Alas: 14
Carros alegóricos: 1
Tripés: 1
Cores da escola: Verde e branco
Ensaios Técnicos
programação
Hoje (12)
20h - Chegou o que Faltava
21h15 - Rosas de Ouro
22h30 - Boa Vista
Amanhã (13)
20h - Chega Mais
21h15 - Tradição Serrana
22h30 - Jucutuquara
Quinta-feira (14)
20h - Barreiros
21h15 - Pega no Samba
22h30 - Novo Império
Sábado (16)
20h - São Torquato
21h15 - Piedade
22h30 - MUG
Desfiles
CARNAVAL DE VITÓRIA
21 de fevereiro (Quinta-feira)
Mocidade Serrana
Mocidade da Praia
União Jovem de Itacibá
Independente de Eucalipto
22 de fevereiro (sexta-feira)
Andaraí
Barreiros
Rosas de Ouro
Independente de São Torquato
Chega Mais
Tradição Serrana
Chegou o que Faltava
Império de Fátima
23 de fevereiro (sábado)
Imperatriz do Forte
Piedade
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Pega no Samba
Boa Vista
Novo Império
Jucutuquara