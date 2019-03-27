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Fé e devoção

A música oficial da Festa da Penha 2019

A letra foi inspirada na passagem bíblica de Lucas (1,38) "Eis aqui a serva do Senhor" e tem o objetivo de convidar os jovens a refletir sobre o servir a Deus

Publicado em 27 de Março de 2019 às 20:45

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

27 mar 2019 às 20:45
Fiéis tomam o campinho do Convento no início da Festa da Penha 2018 Crédito: Fernando Madeira
Tocar o coração, meditar e rezar. Essa é a proposta da música oficial da Festa da Penha 2019, lançada pelo Convento. A canção, que homenageia a Padroeira do Espírito Santo, foi escrita pelo Frei Lucas Moreira Almeida e interpretada pelo Frei Paulo César Ferreira da Silva e Roselene Gonçalves da Silva dos Santos.
Há pelo menos 15 anos, a tradição de criar um hino a partir da temática da festividade é mantida. Em 2019, o tema foi inspirado na passagem bíblica de Lucas (1,38) "Eis aqui a serva do Senhor" e tem o objetivo de convidar os jovens a refletir sobre o servir a Deus.
A ideia da produção das letras parte da Fraternidade do Convento. Em 2018 e em anos anteriores, artistas capixabas já compunham músicas para a Nossa Senhora da Penha, como o Carlos Bona, autor de “Hino de Nossa Senhora da Penha” e “Vamos louvar Maria”.
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