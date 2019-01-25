A folia vem aí: 31 blocos para curtir o carnaval

carnaval começa desde cedo. A pouco mais de um mês da data oficial da folia, que este ano inicia no dia 02 de março, os amantes da época já podem ir entrando no clima e se programar. O Gazeta Online preparou uma lista com os horários e locais dos blocos que já confirmaram que vão dar o ar da graça nas ruas da Grande Vitória. Para um verdadeiro folião, a contagem para ocomeça desde cedo. A pouco mais de um mês da data oficial da folia, que este ano inicia no dia 02 de março, os amantes da época já podem ir entrando no clima e se programar. Opreparou uma lista com os horários e locais dos blocos que já confirmaram que vão dar o ar da graça nas ruas da Grande Vitória.

Fundado há 12 anos, o tradicional Bloco Bleque terá, pela segunda vez, o Centro de Vitória como cenário. “Antes a gente saía da Rua da Lama, em Jardim da Penha. O primeiro bloco teve 300 pessoas. O último já contou com oito mil”, relata um dos organizadores, Tiago Ferrari. Por orientação de segurança da polícia e da Prefeitura de Vitória, o bloco foi transferido para o Centro da Capital.

Além do sucesso de público, o organizador comemora, principalmente, que mais pessoas começaram a ficar em Vitória para curtir o carnaval. Ele relembra que, no início dos anos 2000, a cultura de blocos na Capital não era tão forte. “Depois, foram surgindo outros blocos. É importante por valorizar a cultura carnavalesca genuinamente capixaba. É uma grande felicidade que a população aproveite na Capital”, afirma.

Bloco Bleque é um dos que vão sair pelas ruas de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O bloco, organizado também por Gustavo Macaco, é famoso por trazer nas marchinhas críticas sociais, e neste ano não será diferente. “É uma forma de protesto irônico.” Na última edição, o Bloco Bleque trouxe como tema o aumento das farmácias no Espírito Santo, além de criticar o alto consumo de remédios. Em 2019, o tom será mantido com uma crítica ambiental como foco.

UNIÃO

O bloco Tô Bebo desfila há 33 anos pelas ruas de Jardim da Penha, na Capital. O organizador Peterson Pimentel, conta que, neste ano, o bloco Dodoido também se juntou à tradição.

No ano passado houve um grande sucesso de público. Por isso, neste ano, o desfile dos blocos vai contar com banheiros químicos. “A proposta esse ano é diferente. Vai ser mais focado para nossas família. Vai ter bastante policiamento”, relata.

Há, também, outra atração: a ala das crianças vai estrear no bloco Tô Bebo e a bandinha vai desfilar no chão. “Diferente do trio elétrico, que tínhamos anteriormente”, afirma Peterson.

Confira a lista com a programação abaixo. Tem até bloco que vai sair adiantado, em fevereiro.

PROGRAMAÇÃO

VITÓRIA

Regional da Nair

Quando: dia 03 de março, concentração a partir das 9h.

Onde: na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, no Centro. O trajeto vai em direção à Praça Getúlio Vargas.

Vai Que Gama

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro

Pela Dona's do Centro

Quando: 27 de fevereiro, das 16h às 21h.

Onde: Rua Sete de Setembro, Centro

Bloquete - Nós, Eva e Adão

Quando: 28 de fevereiro, das 14h às 19h.

Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro

Puta Bloco

Quando: 03 de março, às 15h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Filhos de Xande

Quando: 04 de março, às 15h

Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro

Bloco dos Chifrudos

Quando: 04 de março, com concentração às 16h e saída às 18h

Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Arrastando Papo no Samba da Xepa

Quando: 23 de fevereiro, às 13h

Onde: Bar do Ney, na Rua Sete de Setembro, Centro

Blocos dos Trouxas

Quando: 09 de fevereiro, às 15h

Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Vira Bloco

Quando: 05 de março, das 13h Às 18h

Onde: concentração na Praça Oito, na Avenida Jeronimo Monteiro. Trajeto até a Casa Porto.

Bloco Tô Baby

Quando: 03 de março, às 16h

Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Jardim Camburi

Regionalzinho

Dia: 02 de março, às 15h

Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nundes, Centro

Kustelão

Quando: 09 de março, às 14h

Onde: Kartódromo de Jardim Camburi, na Avenida Osvaldo Horta Aguirre

Bekoo das Pretas

Quando: 04 de março, às 8h

Onde: Avenida Beira-Mar. A partir do Armazém 5, na Codesa

Bloco do Bairro Goiabeiras

Quando: 02 de março, às 13h

Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras

VITÓRIA

Bloco Amigos da Onça

Quando: 5 de março, concentração às 15h.

Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro da Capital.

Bloco Bleque

Quando: 2 de março,

às 15h.

Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correio, Centro.

Tô Bebo e Dodoido

Quando: 17 de fevereiro, às 10h23.

A união de blocos faz concentração na Praça do Epa (Praça Regina Frigeri Furno), em Jardim da Penha.





Bloco TÙ Bebo Crédito: Ricardo Medeiros

Pauta Quente

Quando: 9 de março,

às 14h.

Onde: a definir.

SERRA

Bloco Expumar

Quando: 2 de março,

às 12h.

Onde: concentração na Rua Ocidente, em Manguinhos. O bloco participa do banho de mar a fantasia, que acontece todo ano ao meio-dia.

Bloco Ratazanas

Quando: o tradicional bloco sai nos dias 3, 4 e 5 de março, às 18h

Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe, na orla da praia.

VILA VELHA

Bloco Folia do “Saco Roxo”

Quando: 3 e 5 de março, entre 15h30 e 16h

Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.

Baile a Fantasia

Quando: 1º de março, 22h às 3h.

Onde: Porto do Rio, antigo Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelo, Barra do Jucu.

Bloco da Lama

Quando: 23 de fevereiro, às 15h.

Onde: concentração em Campo do Barrento, na Barra do Jucu.

Independentes do Balneário

Quando: 3, 4 e 5 de março, sempre às 18h.

Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.

Bloco Canelinhas

Quando: 04 de março, às 10h

Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.

CARIACICA

Me Libera Nega

Quando: 24 de fevereiro, às 16h

Onde: Rua Rio Grande do Norte, Campo Grande.

Siri na Lata

Quando: 26 de fevereiro, às 15h.

Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.

Vem Pra Vila

Quando: 17 de fevereiro, concentração às 12 horas e saída às

15 horas.

Onde: Quadra Vila Olavo, na Rua Vale do Rio Doce, Porto de Santana.

Só BB

Quando: 24 de fevereiro, de 16h às 20h.

Onde: Avenida Alaurindo Nascimento, Graúna.

Em Cima da Hora

Quando: 16 de fevereiro, às 16h.