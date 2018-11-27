43 médicos se apresentam no Espírito Santo para o Mais Médicos

Enquanto médicos brasileiros são selecionados, médicos cubanos, aos poucos, têm deixado o país Crédito: valter campanato/agência brasil

Dos médicos selecionados para trabalhar no Programa Mais Médicos, 43 deles já se apresentaram no Espírito Santo. Isso representa 20% das 213 vagas ofertadas no Estado, segundo o Ministério da Saúde. Enquanto isso, os médicos cubanos, aos poucos, têm deixado o país.

O órgão federal divulgou uma lista na segunda-feira (26) com a localização e a quantidade de médicos que se apresentaram por cidade e informou que até esta segunda (26) foram 27 profissionais no Espírito Santo. No entanto, a reportagem apurou diretamente com as prefeituras e esse número chega a 43 médicos.

Os médicos já se apresentaram em nove municípios: Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Barra de São Francisco, Castelo e Laranja da Terra.

Apesar de alguns já terem se apresentado, os profissionais podem fazer isso até 14 de dezembro no município escolhido e entregar todos os documentos exigidos no edital. Após essa data o Ministério da Saúde poderá constatar se todos os médicos escolhidos para trabalhar no programa irão ocupar, de fato, essas vagas.

Segundo a subsecretária de saúde da Serra, Cristiane Stem, as 29 vagas já foram preenchidas no município, sendo que 17 profissionais já se apresentaram. “Isso é excelente porque eles já podem começar a atuar. Dessa forma a população não fica prejudicada, já que os médicos cubanos deixaram o município na sexta-feira (23)”, aponta.

VAGAS

Segundo o relatório do Ministério da Saúde, 224 profissionais já se apresentaram em todo o país às Unidades Básicas de Saúde. De acordo com a pasta, os mais de 200 médicos já estão trabalhando.

O órgão informou que 97,2% das vagas foram preenchidas. Até às 12h desta segunda, foram 30.734 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse total, 8.278 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata.

“Com a alta procura e a apresentação imediata do médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência do médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível”, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Neste edital do Mais Médicos são ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba.

POR CIDADE

Cariacica

Seis médicos se apresentaram. O Ministério da Saúde abriu sete vagas.

Vila Velha

Três médicos se apresentaram. O Ministério da Saúde abriu nove vagas.

Serra

17 médicos se apresentaram. O Ministério da Saúde abriu 29 vagas.

Cachoeiro de Itapemirim

Sete médicos se apresentaram. O Ministério da Saúde abriu 23 vagas.

Linhares

Três médicos se apresentaram. O Ministério da Saúde abriu sete vagas.

Barra de São Francisco

Um médico se apresentou para quatro vagas abertas.

Castelo

Um médico se apresentou para três vagas abertas.

Laranja da Terra

Um médico se apresentou. O Ministério da Saúde abriu duas vagas.

Viana

Quatro médicos se apresentaram. O Ministério da Saúde abriu sete vagas.

PARA FORMADOS, PROGRAMA É TEMPORÁRIO

As faculdades de Medicina têm adiantado a formatura dos estudantes que terminam o curso neste semestre para que possam participar do programa Mais Médicos. No entanto, muitos recém-formados no Estado pretendem permanecer no programa até conquistar outros objetivos. Inclusive, muitos deles pretendem deixar o programa ao começar a residência no mês de março.

A médica recém-formado Carolina Faria Migliorin Ribeiro, de 25 anos, colou grau pela Emescam. Ela pretende fazer a residência em março, mas enquanto espera o resultado quer trabalhar no programa Mais Médicos.

A opção dela é atuar próximo ao município de Resplendor, em Minas Gerais, para ficar mais próxima da família. “O programa é uma ótima oportunidade para quem está saindo da universidade. Meu objetivo é aderir ao programa e ficar nele até entrar na residência”, comenta.

Segundo a socióloga e professora da UVV, Maria Ângela Soares, essa possível transitoriedade dos profissionais poderá desqualificar um programa que vem dando certo até então.

“A permanência efêmera dos novos médicos nas comunidades não corresponde ao ideário do Programa, uma vez que a integração ficará comprometida e tenderá a gerar descrédito da população na assistência oferecida. Para atuar no Programa Mais Médicos é necessário que o profissional tenha comprometimento com suas propostas, uma vez que a atenção básica demanda disponibilidade para resolver problemas e requer continuidade nos cuidados”, aponta.





MUNIZ FREIRE FICA DE FORA DOS MAIS MÉDICOS

No Espírito Santo estão sendo ofertadas 213 vagas do programa Mais Médicos. Elas estão divididas em 47 municípios, segundo dados do Ministério da Saúde. No entanto, nem todos os municípios que tinham médicos cubanos serão contemplados nesse edital com novos médicos.

Esse é o caso do município de Muniz Freire, no Sul do Estado. Segundo o secretário de Saúde do município, Haysten Soares Custódio Gomes, dois médicos cubanos partem no dia 9 de dezembro para seu país natal. No entanto, eles não serão repostos no município.

Por causa disso, o Executivo está montando um processo seletivo para a contratação de cinco médicos. O município irá gastar aproximadamente

R$ 7,5 mil com cada profissional, com recurso do próprio município.

“A gente está montando o processo seletivo para a contratação de novos médicos em janeiro. Não sabemos o motivo pelo qual não fomos contemplados na primeira chamada. Isso é ruim porque é um recurso que poderia estar sendo utilizado de outra forma se eles fossem contratados pelo Ministério da Saúde”, aponta.

O Ministério da Saúde foi demandado, mas até o fechamento da edição não havia respondido.