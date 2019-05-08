É mais fácil morrer atingido por asteroide do que acertar a Mega-Sena

Mega Sena Crédito: Reprodução

Para saber a probabilidade de um sortudo levar toda essa bolada, a reportagem do Gazeta Online fez um levantamento curioso, em que compara as chances com alguns outros eventos da vida. É desanimador, mas, vamos lá: você sabia que é mais fácil uma pessoa morrer atingida por um asteroide do que acertar na Mega-Sena?

Rádio CBN Vitória (92,5 FM), Fernando Galdi, comentou: a chance de ganhar na Mega é uma em 50.063.860 (cinquenta milhões sessenta e três mil oitocentos e sessenta) — ou seja, é mais provável que alguém morra em um tsunami do que leve a bolada. O matemático e comentarista da, comentou: a chance de ganhar na Mega é uma em 50.063.860 (cinquenta milhões sessenta e três mil oitocentos e sessenta) — ou seja, é mais provável que alguém morra em um tsunami do que leve a bolada.

"A chance é ínfima, ou seja, muito pequena. Basicamente o que tem que ser feito é: jogar seis números em um total de sessenta. Existem mais de 50 milhões de combinações possíveis. É praticamente impossível de ganhar", detalhou.

De acordo com ele, as pessoas podem aumentar as chances conforme aumentam os números do jogo como, por exemplo, marcar sete números ao invés de seis. "A pessoa pode marcar mais números. Fazendo isso, as chances aumentam, porém, a aposta fica mais cara porque você aumenta bastante a probabilidade de ganhar", explicou o matemático.

Ele frisa que, caso o grande vencedor (ou os grandes vencedores) seja agraciado, o sortudo deve se preocupar em fazer uma boa gestão da grana, e que é possível até parar de trabalhar e viver de rendimentos para sempre.

É importante que a pessoa tenha essa consciência e preocupação em como gerir esse dinheiro Fernando Galdi

No mesmo jogo, uma única pessoa pode fazer até 15 dezenas. Em um jogo com seis números, o apostador vai pagar R$ 3,50, que é o padrão.

"Se você fizer sete números, a aposta fica em R$ 24,50 e você tem uma chance em 7.151.980. Se jogar oito números, a aposta vai para R$ 98 reais, e aí passa a ser uma chance em 1.787.995. Se você jogar 9 números, o valor da aposta vai para R$ 292 e você tem uma chance em 595.998. Se jogar 10 números, a aposta vai para R$ 735 e o apostador terá uma chance em 238.399", completou.

capixaba? Para quem tem condições financeiras de apostar sem se preocupar em perder uma boa quantia, também tem opção. "Se jogar 15 números, a aposta fica em R$ 17.517,50 e a pessoa vai ter uma chance em 10.003", comentou Galdi. Ele ainda comenta que é mais fácil ser acertado por um raio do que acertar na loteria... Mas não vamos desanimar. Será que o grande ganhador dessa bolada será um