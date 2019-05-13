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Passando a limpo

É falsa a informação de que pinos de drogas foram recolhidos na Ufes

A postagem publicada em uma página capixaba neste domingo (12) e teve mais de 1200 compartilhamentos. A postagem foi apagada na manhã desta segunda-feira
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:39

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:39

É falsa a informação de que pinos de drogas foram recolhidos na Ufes Crédito: Montagem
É falsa a informação que pinos contendo drogas foram encontrados na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Uma publicação feita neste domingo (12) no Facebook diz que materiais plásticos, que seriam de usuários de drogas, foram encontrados na área de universidade. A publicação rapidamente viralizou e chegou a ter mais de 1.200 compartilhamentos na noite anterior, com informações falsas.
Postagem com informações falsas relaciona foto de coleta de lixo em mangue com consumo de drogas na Ufes Crédito: Facebook
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Ufes que, por meio de sua assessoria de imprensa, respondeu que a imagem não foi feita na instituição. A foto pertence ao Instituto Ecofaxina, de Santos, em São Paulo.
A imagem foi publicada no dia 29 de abril, na página do Ecofaxina, com a seguinte legenda. "A pesquisa vai de vento em popa no Brasil! Prejudique-se, mas não prejudique outras formas de vida".
> Juiz federal: "Não há regra que proíba atuação da PM na Ufes"
O Instituto EcoFaxina é uma associação civil sem fins econômicos, fundada em 2008 na cidade de Santos para combater a poluição marinha no estuário de Santos e São Vicente por meio da elaboração de projetos e da promoção de políticas públicas para a redução do aporte de plástico no oceano, tendo como estratégia principal a recuperação de áreas degradadas de mangue, o congelamento de favelas de palafitas e a contenção do resíduo sólido flutuante no sistema estuarino.
Veja a publicação com as informações verdadeiras:

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