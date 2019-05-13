É falsa a informação de que pinos de drogas foram recolhidos na Ufes Crédito: Montagem

É falsa a informação que pinos contendo drogas foram encontrados na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Uma publicação feita neste domingo (12) no Facebook diz que materiais plásticos, que seriam de usuários de drogas, foram encontrados na área de universidade. A publicação rapidamente viralizou e chegou a ter mais de 1.200 compartilhamentos na noite anterior, com informações falsas. a informação que pinos contendo drogas foram encontrados na. Uma publicação feita neste domingo (12) nodiz que materiais plásticos, que seriam de usuários de drogas, foram encontrados na área de universidade. A publicação rapidamente viralizou e chegou a ter mais de 1.200 compartilhamentos na noite anterior, com

Postagem com informações falsas relaciona foto de coleta de lixo em mangue com consumo de drogas na Ufes Crédito: Facebook

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Ufes que, por meio de sua assessoria de imprensa, respondeu que a imagem não foi feita na instituição. A foto pertence ao Instituto Ecofaxina, de Santos, em São Paulo.

A imagem foi publicada no dia 29 de abril, na página do Ecofaxina, com a seguinte legenda. "A pesquisa vai de vento em popa no Brasil! Prejudique-se, mas não prejudique outras formas de vida".

O Instituto EcoFaxina é uma associação civil sem fins econômicos, fundada em 2008 na cidade de Santos para combater a poluição marinha no estuário de Santos e São Vicente por meio da elaboração de projetos e da promoção de políticas públicas para a redução do aporte de plástico no oceano, tendo como estratégia principal a recuperação de áreas degradadas de mangue, o congelamento de favelas de palafitas e a contenção do resíduo sólido flutuante no sistema estuarino.

