Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Ponto alto da Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, a Romaria dos Homens reuniu 1,2 milhão de pessoas neste sábado (11), com transmissão ao vivo de A Gazeta. Devotos de todo o Estado e de várias parte do país percorreram 14 quilômetros, no tradicional percurso de fé e devoção entre a Catedral Metropolitana, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha.
Antes da caminhada, por volta das 17h, os fiéis acompanharam a missa de envio e a bênção aos romeiros. Nem a chuva que caiu durante boa parte das quatro horas de peregrinação atrapalhou os devotos, que lotaram o Parque da Prainha para a missa de encerramento.
Apesar do nome, a Romaria dos Homens também conta com a participação de mulheres, crianças e idosos. Neste ano, o tema da festa, “Fazei de nós instrumentos da Paz”, simboliza o acolhimento, a maternidade e a proteção da santa padroeira do Estado.
O momento de travessia da Segunda Ponte, que liga a Capital a Vila Velha, é um dos mais bonitos e emocionantes do percurso.
Um dos devotos de Nossa Senhora da Penha que integrou a Romaria dos Homens neste ano foi o servidor público Edmilson dos Santos. Com a edição de 2026, o morador de Viana já acumula 33 participações na caminhada. "Conheci por meio de amigos e criei o costume e a devoção a Nossa Senhora", disse.
Como símbolo de sua fé, ele mesmo confeciona uma cruz em madeira há 11 anos. "Não é para pedir, é apenas para agradecer pelas graças recebidas", explicou Edmilson.
Moradoras de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, Rosilene e Marisa Amaro também estiveram na caminhada de devoção com outras 20 pessoas da cidade. O grupo dedicou o percurso a um pedido de cura para uma amiga.
"Participo há 14 anos, pagando uma promessa que fiz, mas neste ano em especial estou aqui por intenção de uma amiga", contou Marisa.
Participantes assíduos da Festa da Penha, o casal Diego e Tatiane Scarpati costumam integrar diversas atividades do evento releigioso, entre elas a Romaria dos Homens e a Romaria das Famílias. Mas esta edição teve um significado especial para a família de Vila Velha, com todos unidos no gesto de devoção: pela primeira vez, o casal fez o trajeto acompanhado da filha, Maria Vitória, de apenas 4 anos.
"Trouxemos um carrinho para dar um apoio, para podermos carregá-la e chegarmos à Prainha tranquilamente", contou Diego.
Para a manicure Brenda Malta, participar da romaria é uma representação de fé e caminhada. Ela relatou que começou a participar depois que o filho ficou internado na UTI. "Prometi para Nossa Senhora que se ele não precisasse ser intubado eu faria a romaria todos os anos", disse.
Devota de Nossa Senhora da Penha, a aposentada Roseli Nunes participou neste ano pela primeira vez do percurso de fé e devoção da Romaria dos Homens. “Estou me sentindo radiante. É muita emoção estar aqui, porque Nossa Senhora é nossa mãezinha e ela traz muita vida, muita luz e paz para nós."
Neste ano, a Romaria dos Homens contou com uma novidade: um show de 150 drones na Prainha, em Vila Velha. As pequenas aeronaves não tripuladas formaram imagens em homenagem à festa da padroeira do Espírito Santo e à cultura capixaba.
Com início no último domingo de Páscoa (5), a Festa da Penha vai até segunda-feira (13), dia da padroeira do Estado. Além da Romaria dos Homens, a programação conta com outras romarias, com a das mulheres, dos adolescentes, das pessoas com deficiência, dos cavaleiros, dos militares, além de missas, bênçãos, devocionais, apresentações da orquestra jovem da Vale e shows de Thiago Brado e Eliane Ribeiro, atrações nacionais da música católica.
A Festa da Penha é a terceira maior festa religiosa do Brasil e passou a ser reconhecida oficialmente como manifestação da cultura nacional valorizando séculos de tradição da história capixaba. No último ano, de acordo com a organização do evento, a celebração contou com a participação de 2,7 milhões de pessoas em 54 missas e 14 romarias.