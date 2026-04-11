Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Ponto alto da Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, a Romaria dos Homens reuniu 1,2 milhão de pessoas neste sábado (11), com transmissão ao vivo de A Gazeta. Devotos de todo o Estado e de várias parte do país percorreram 14 quilômetros, no tradicional percurso de fé e devoção entre a Catedral Metropolitana, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha.





Antes da caminhada, por volta das 17h, os fiéis acompanharam a missa de envio e a bênção aos romeiros. Nem a chuva que caiu durante boa parte das quatro horas de peregrinação atrapalhou os devotos, que lotaram o Parque da Prainha para a missa de encerramento.



