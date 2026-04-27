Penha: o nome da devoção capixaba

O Espírito Santo é líder em registros de pessoas cujo nome ou sobrenome é Penha, proporcionalmente ao número de habitantes, conforme dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São mais de 11 mil capixabas chamados Penha, Maria da Penha, Rosa da Penha, José da Penha, entre outras combinações que carregam um dos nomes atribuídos a Nossa Senhora — e que é a padroeira do Estado.



Mas esse é um indicador da atualidade. Por aqui, já nasceram mais de 44 mil pessoas que foram batizadas apenas como Penha ou que tinham esse nome na composição de sua identidade. E os primeiros registros levantados datam do final do século XIX, segundo pesquisa do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) produzida a pedido da reportagem.



Diante desses números e para marcar as comemorações dedicadas à santa durante a Festa da Penha, A Gazeta preparou uma ferramenta — o Penhômetro — que ajuda a contar um pouco da história desse "nome santo" ao longo do tempo, indicando municípios e datas em que esteve mais em evidência em território capixaba.

Os primeiros bebês foram batizados como Maria da Penha em 1890: três em Cachoeiro de Itapemirim, um em Viana e um em Conceição do Castelo. Naquele mesmo ano, outras duas crianças de Viana tiveram Maria da Penha no registro, mas começando com outro nome, e mais seis no mesmo município apenas com Penha na identidade.



(Veja os dados por cidade no fim da reportagem)



Os batismos com o nome Penha — composto ou não — aumentaram gradativamente, mas apenas em 1930 passaram de 100. O crescimento mais substancial foi observado depois de 1943, quando Nossa Senhora da Penha se tornou padroeira do Espírito Santo. O boom ocorreu na década de 1960, época em que já havia se consolidado a tradicional Romaria dos Homens e, pouco antes, tinha sido criado um hino em homenagem à santa.

Os pais de Maria da Penha Costa se casaram no Convento e ela foi batizada em homenagem à Nossa Senhora. (Acervo pessoal)

HISTÓRIAS DE DEVOÇÃO A aposentada Maria da Penha Martins Sales conta que, quando nasceu, praticamente foi desenganada pelos médicos e foi mandada para casa porque tinha saúde muito frágil e não deveria resistir. Devota de Nossa Senhora da Penha, a mãe decidiu procurar uma igreja para batizar a filha antes de uma súbita morte e, ali, fez uma promessa: caso a menina melhorasse, ganharia o nome da santa. Hoje, aos 68 anos, Maria da Penha segue os mesmos passos de fé.



"A gente morava na roça, em Afonso Cláudio, e o médico mandou minha mãe me levar embora para morrer em casa porque não tinha mais jeito. Ela, então, passou na igreja, pediu ao padre para me batizar e fez a promessa. Nossa Senhora foi minha intercessora junto a Jesus e é minha madrinha de batismo", conta.



Na família da artesã Maria da Penha Costa, 72 anos, era a avó que mantinha uma forte devoção à padroeira do Espírito Santo. Tanto que o casamento da filha foi realizado no Convento. Saíram de uma cidade no interior de Minas Gerais para a cerimônia. "E foi feita uma promessa para que a primeira neta recebesse o nome em sua homenagem. Foram dois meninos e eu, a filha do meio, fui batizada cumprindo o prometido", ressalta.

Maria da Penha Martins Sales considera a padroeira do Estado sua madrinha de batismo. (Acervo pessoal)

A crença familiar foi o que também levou o biólogo José da Penha Rodrigues, 61 anos, a receber o nome composto numa referência à Nossa Senhora. Os pais dele, muito devotos, decidiram que, se tivessem uma menina, ela seria chamada Maria da Penha e, se fosse menino, José da Penha. Embora hoje seja evangélico, o biólogo valoriza a história por trás da sua identidade.



“Eu respeito a crença de cada um e todas as religiões. Deus é um só. Minha mãe e meu pai, até hoje, participam das celebrações (de Nossa Senhora) ” José da Penha Biólogo