Festa da Penha 2026: veja imagens da Romaria dos Homens

A tradicional Romaria dos Homens, um dos pontos altos da Festa da Penha, reuniu mais uma vez milhares de pessoas que realizam a caminhada de Vitória até a Prainha, em Vila Velha, no maior evento religioso do Espírito Santo.
Neste ano, a missa de envio e bênção aos romeiros começou mais cedo, às 17h. Na Catedral Metropolitana e nos seus arredores, fiéis de todo o Estado aguardavam o início do percurso, marcado por muita fé e devoção. Confira a galeria de fotos acima.
Ao todo são 14 quilômetros de peregrinação que, apesar do nome, também conta com a participação de mulheres, crianças e idosos. Neste ano, o tema da festa, “Fazei de nós instrumentos da Paz”, simboliza o acolhimento, a maternidade e a proteção da santa padroeira do Estado.