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Fé e devoção

Festa da Penha 2026: veja imagens da Romaria dos Homens

Milhares de pessoas estiveram na Catedral Metropolitana para acompanhar a imagem de Nossa Senhora da Penha até a Prainha

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 19:24

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 abr 2026 às 19:24

A tradicional Romaria dos Homens, um dos pontos altos da Festa da Penha, reuniu mais uma vez milhares de pessoas que realizam a caminhada de Vitória até a Prainha, em Vila Velha, no maior evento religioso do Espírito Santo.

 

Neste ano, a missa de envio e bênção aos romeiros começou mais cedo, às 17h. Na Catedral Metropolitana e nos seus arredores, fiéis de todo o Estado aguardavam o início do percurso, marcado por muita fé e devoção. Confira a galeria de fotos acima. 


Ao todo são 14 quilômetros de peregrinação que, apesar do nome, também conta com a participação de mulheres, crianças e idosos. Neste ano, o tema da festa, “Fazei de nós instrumentos da Paz”, simboliza o acolhimento, a maternidade e a proteção da santa padroeira do Estado.  

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