Festa da Penha 2026: reassista a Romaria das Mulheres

Neste domingo (12), foi realizada a Romaria das Mulheres, que reuniu cerca de 100 mil participantes. Desde 1995, o oitavo dia da Festa da Penha é marcado pela procissão, momento em que as fiéis caminham com lenços e flores do Santuário de Vila Velha, no Centro da cidade, até o Parque da Prainha.
Tanto a Romaria quanto a missa de encerramento após a caminhada podem ser reassistidas no vídeo acima. Neste Oitavário, o tema que guiou as missas e celebrações é "Onde houver ofensa, que eu leve o perdão".
“Celebramos um Deus que não nos deixou órfãos, mesmo em um mundo que tantas vezes clama pela guerra, enquanto nós ansiamos pela paz. Vivemos em tempos em que governos ainda recorrem às armas, enquanto somos chamados a oferecer as flores da paz e a ternura de Deus. Os cristãos são convidados a resistir ao mal, à violência e a tudo aquilo que divide os povos, para que possamos construir espaços onde todos possam viver com dignidade, em harmonia e em paz", pontuou Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, durante a celebração da missa.
Além disso, na segunda-feira (13), dia da Padroeira, a partir das 16h30, a TV Gazeta, G1 ES e a Rádio Gazeta irão transmitir ao vivo e para todo o Estado a missa de encerramento da Festa da Penha 2025, dando fim a 456º edição desse evento tão símbolico para o Estado.