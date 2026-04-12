Festa da Penha 2026: reassista a Romaria das Mulheres

“Celebramos um Deus que não nos deixou órfãos, mesmo em um mundo que tantas vezes clama pela guerra, enquanto nós ansiamos pela paz. Vivemos em tempos em que governos ainda recorrem às armas, enquanto somos chamados a oferecer as flores da paz e a ternura de Deus. Os cristãos são convidados a resistir ao mal, à violência e a tudo aquilo que divide os povos, para que possamos construir espaços onde todos possam viver com dignidade, em harmonia e em paz", pontuou Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, durante a celebração da missa.



