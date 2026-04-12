Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem à padroeira

Festa da Penha 2026: reassista a Romaria das Mulheres

A Romaria das Mulheres, um dos momentos mais tradicionais da Festa da Penha, reuniu 100 mil fiéis em procissão pela padroeira dos capixabas

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2026 às 10:34

Neste domingo (12), foi realizada a Romaria das Mulheres, que reuniu cerca de 100 mil participantes. Desde 1995, o oitavo dia da Festa da Penha é marcado pela procissão, momento em que as fiéis caminham com lenços e flores do Santuário de Vila Velha, no Centro da cidade, até o Parque da Prainha. 

Tanto a Romaria quanto a missa de encerramento após a caminhada podem ser reassistidas no vídeo acima. Neste Oitavário, o tema que guiou as missas e celebrações é "Onde houver ofensa, que eu leve o perdão". 

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Romaria das Mulheres realizou percurso do Santuário de Vila Velha até a Prainha 
 Crédito: Divulgação

“Celebramos um Deus que não nos deixou órfãos, mesmo em um mundo que tantas vezes clama pela guerra, enquanto nós ansiamos pela paz. Vivemos em tempos em que governos ainda recorrem às armas, enquanto somos chamados a oferecer as flores da paz e a ternura de Deus. Os cristãos são convidados a resistir ao mal, à violência e a tudo aquilo que divide os povos, para que possamos construir espaços onde todos possam viver com dignidade, em harmonia e em paz", pontuou Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, durante a celebração da missa.


Além disso, na segunda-feira (13), dia da Padroeira, a partir das 16h30, a TV Gazeta, G1 ES e a Rádio Gazeta irão transmitir ao vivo e para todo o Estado a missa de encerramento da Festa da Penha 2025, dando fim a 456º edição desse evento tão símbolico para o Estado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Nossa Senhora da Penha Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados