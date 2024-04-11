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Feirão

Will Bank abre renegociação de dívidas com desconto de até 98%

Clientes do banco digital com fatura do cartão em atraso podem parcelar dívida em 24 vezes e ter nome limpo em cinco dias
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 abr 2024 às 16:30

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 16:30

Cartão de crédito do Will Bank, banco digital criado por empresários capixabas
Cartão de crédito do Will Bank, banco digital criado por empresários capixabas Crédito: Will Bank/Divulgação
O Will Bank, banco digital fundado no Espírito Santo, abriu um feirão de renegociação de dívidas para clientes que estão com a fatura do cartão de crédito em atraso. No "Feirão Will em Dia", os clientes podem negociar seus débitos com até 98% de desconto no valor da dívida e parcelar em até 24 vezes, com entrada a partir de R$ 50.
Segundo a instituição financeira, a ação acontece por tempo limitado e permite que clientes negociem o valor das dívidas com condições especiais diretamente no chat, no autoatendimento do aplicativo do banco ou por meio das assessorias de cobrança.
Para renegociações feitas via assessorias de cobrança parceiras, o valor de entrada é de 15% do total da dívida. Após o pagamento da primeira parcela, o nome do cliente é retirado dos órgãos de proteção ao crédito em até cinco dias úteis.
Will Bank abre renegociação de dívidas com desconto de até 98%

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“O feirão de renegociação vem em linha com a nossa política de crédito responsável. Em nosso DNA, tratamos o crédito como um direito humano e, ao longo da jornada de nossos clientes, trabalhamos para que os mesmos sejam protagonistas de suas vidas financeiras. Iniciativas como essa permitem que as pessoas se reorganizem financeiramente e retomem o poder de compra e de crédito”, afirma Marcel da Silva, diretor de recuperação de crédito do Will Bank.
As assessorias de cobrança parceiras são Renac, Cobcred, Paschoalotto, Roveri, Kitei e Quitejá e também no site do Serasa. Para prevenir seus clientes de golpes, o Will Bank reforça que nunca pede dados do cartão, senha, códigos/tokens ou entra em contato através das redes sociais para renegociar.
O Will Bank foi fundado no Espírito Santo em 2017, já tem mais de 6 milhões de clientes no país e hoje tem sede em São Paulo.

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