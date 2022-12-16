Vila Velha vai ganhar nova loja de material de construção em 2023

A Compose pretende expandir o negócio e promover algumas melhorias na infraestrutura da empresa no próximo ano Crédito: Camila Santos/Divulgação

Referência em produtos de alto padrão na área de material de construção e qualidade no atendimento, a Compose pretende expandir o negócio e promover algumas melhorias na infraestrutura da empresa no próximo ano.

Nos planos da marca estão aprimorar o centro de distribuição localizado na Serra, ampliar a área de vendas da loja no mesmo município e ainda abrir uma filial em Vila Velha, segundo o diretor Carlos Marianelli.

Com uma trajetória de quase três décadas de mercado, a Compose já foi levada até para fora do Brasil. A ampliação da área de atuação visa trazer opções sofisticadas de vários produtos para acabamentos no setor da construção no Espírito Santo.

O Grupo Compose (Multicomp) é atualmente formado por cinco empresas: Compose Vitória, Compose Serra, Compose Miami, Revix Brasil, Revix USA e Construtec.

O trabalho que vem sendo desenvolvido levou a empresa a alcançar o primeiro lugar na categoria “Material de Construção” no Marcas de Valor A Gazeta. Para Marianelli, a história e o reconhecimento da marca se consolidaram no segmento pelo que é capaz de oferecer a seu público.

Na avaliação do executivo, o maior desafio é ter uma equipe muito bem treinada para atender às necessidades dos clientes, considerando que estão todos mais bem informados e sempre em busca de produtos inovadores, com melhor desempenho e bons preços.

“O prêmio Marcas de Valor é uma forma de validar todo o trabalho realizado ao longo dos anos e demonstrar que seguimos como uma marca de referência no mercado, que faz a diferença na economia capixaba e é reconhecida por isso.”

Carlos Marianelli ressalta, ainda, aspectos que considera essenciais para se manter em destaque.

“Credibilidade, inovação e qualidade são três atributos que representam muito bem a atuação da Compose, mas que ainda podem ser complementados com mais alguns de nossos diferenciais: os melhores produtos, com a melhor exposição e o melhor atendimento. Estes são os três princípios que direcionam todo o crescimento da marca nesses 29 anos de existência.”

O executivo frisa que sabe que a Compose está entre as melhores empresas do Espírito Santo e o propósito é seguir nesse caminho.

“Para permanecer em relevância, desempenhando um trabalho de qualidade e levando aos nossos clientes as melhores opções no fornecimento dos acabamentos de alto padrão para a construção civil.”

História

Fundada a partir da visão empreendedora dos irmãos Carlos Antônio Marianelli e Carlos Alberto Marianelli, a Compose nasceu em 1993 com a primeira loja em Vitória. A empresa foi pioneira na apresentação de um layout que privilegiasse a exposição de produtos de modo que o cliente pudesse visualizar os ambientes com os itens escolhidos.

Ainda hoje, a Compose aposta na atenção e na disponibilidade presentes durante o atendimento, aliadas à qualificação dos profissionais, e afirma que essa é uma característica relevante da marca.