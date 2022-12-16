Vila Velha vai ganhar nova loja de material de construção em 2023

Referência em produtos de alto padrão na área de material de construção e qualidade no atendimento, a Compose pretende expandir o negócio e promover algumas melhorias na infraestrutura da empresa no próximo ano.
Nos planos da marca estão aprimorar o centro de distribuição localizado na Serra, ampliar a área de vendas da loja no mesmo município e ainda abrir uma filial em Vila Velha, segundo o diretor Carlos Marianelli.
Com uma trajetória de quase três décadas de mercado, a Compose já foi levada até para fora do Brasil. A ampliação da área de atuação visa trazer opções sofisticadas de vários produtos para acabamentos no setor da construção no Espírito Santo.
O Grupo Compose (Multicomp) é atualmente formado por cinco empresas: Compose Vitória, Compose Serra, Compose Miami, Revix Brasil, Revix USA e Construtec.
O trabalho que vem sendo desenvolvido levou a empresa a alcançar o primeiro lugar na categoria “Material de Construção” no Marcas de Valor A Gazeta. Para Marianelli, a história e o reconhecimento da marca se consolidaram no segmento pelo que é capaz de oferecer a seu público.
Na avaliação do executivo, o maior desafio é ter uma equipe muito bem treinada para atender às necessidades dos clientes, considerando que estão todos mais bem informados e sempre em busca de produtos inovadores, com melhor desempenho e bons preços.
“O prêmio Marcas de Valor é uma forma de validar todo o trabalho realizado ao longo dos anos e demonstrar que seguimos como uma marca de referência no mercado, que faz a diferença na economia capixaba e é reconhecida por isso.”
Carlos Marianelli ressalta, ainda, aspectos que considera essenciais para se manter em destaque.
“Credibilidade, inovação e qualidade são três atributos que representam muito bem a atuação da Compose, mas que ainda podem ser complementados com mais alguns de nossos diferenciais: os melhores produtos, com a melhor exposição e o melhor atendimento. Estes são os três princípios que direcionam todo o crescimento da marca nesses 29 anos de existência.”
O executivo frisa que sabe que a Compose está entre as melhores empresas do Espírito Santo e o propósito é seguir nesse caminho.
“Para permanecer em relevância, desempenhando um trabalho de qualidade e levando aos nossos clientes as melhores opções no fornecimento dos acabamentos de alto padrão para a construção civil.”
História
Fundada a partir da visão empreendedora dos irmãos Carlos Antônio Marianelli e Carlos Alberto Marianelli, a Compose nasceu em 1993 com a primeira loja em Vitória. A empresa foi pioneira na apresentação de um layout que privilegiasse a exposição de produtos de modo que o cliente pudesse visualizar os ambientes com os itens escolhidos.
Ainda hoje, a Compose aposta na atenção e na disponibilidade presentes durante o atendimento, aliadas à qualificação dos profissionais, e afirma que essa é uma característica relevante da marca.
“Contamos com um time de consultores de produtos, além de uma arquiteta disponível para consultorias. Os clientes podem esclarecer as dúvidas sobre as características dos produtos e sua aplicabilidade”, finaliza Marianelli.