Vargem Alta antecipa feriados para diminuir impacto no comércio Crédito: Prefeitura Vargem Alta

A Prefeitura de Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo , decidiu antecipar dois feriados para diminuir o impacto no comércio durante o período de quarentena, em que os estabelecimentos não essenciais têm que ficar fechados em todo o Estado. A iniciativa da prefeitura foi aprovada pela Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (24).

De acordo com a lei, publicada no Diário Oficial do município nesta quarta, serão antecipados os feriados de São João Batista, de 24 de junho, e Imaculada Conceição, de 8 de dezembro, para a próxima sexta-feira, dia 26 de março, e segunda-feira, dia 29 de março.

Além disso, estão suspensas a cobrança de taxas municipais por 60 (sessenta) dias e o município está autorizado a parcelar as Taxas de Localização e Funcionamento, Taxa de Fiscalização e Taxa de Alvará da Vigilância Sanitária do exercício de 2021, e o ISS dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021.

A prefeitura informou que, por conta da antecipação do feriado para sexta-feira (29), a Feira do Produtor Rural, excepcionalmente, funcionará nesta quinta-feira, dia 25 de março. O pagamento da conta do SAAE, responsável pelo abastecimento de água, também foi prorrogado por 60 dias para os comércios que estão fechados durante esta quarentena.