Tudo sobre a nota de R$ 200: dicas de segurança, memes e polêmicas

Lançada nesta semana pelo Banco Central do Brasil (BCB), a nota de R$ 200 a sétima cédula da família do Real já começou a circular pelo Espírito Santo. Um carregamento de 3 mil notas foi disponibilizado nesta semana ao Banco do Brasil, que fez a distribuição entre agências de Vitória e Vila Velha. A partir do dia 9, um novo lote será enviado ao Estado e distribuído entre os demais bancos, conforme explicou o superintendente comercial do Banco do Brasil no Estado, Patrick Almeida.
A cédula, com estampa do lobo-guará, ficou famosa nas redes sociais, onde, inclusive, já foram feitas petições solicitando a substituição do animal pelo vira-lata caramelo. Para saber mais sobre a nota de R$ 200, assista ao vídeo!