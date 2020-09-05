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Tudo sobre a nota de R$ 200: dicas de segurança, memes e polêmicas

A cédula que tem o lobo-guará como protagonista já está em circulação. No ES, primeiro carregamento foi de três mil notas

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 09:52
Lançada nesta semana pelo Banco Central do Brasil (BCB), a nota de R$ 200  a sétima cédula da família do Real  já começou a circular pelo Espírito Santo. Um carregamento de 3 mil notas foi disponibilizado nesta semana ao Banco do Brasil, que fez a distribuição entre agências de Vitória e Vila Velha. A partir do dia 9, um novo lote será enviado ao Estado e distribuído entre os demais bancos, conforme explicou o superintendente comercial do Banco do Brasil no Estado, Patrick Almeida.
A cédula, com estampa do lobo-guará, ficou famosa nas redes sociais, onde, inclusive, já foram feitas petições solicitando a substituição do animal pelo vira-lata caramelo. Para saber mais sobre a nota de R$ 200, assista ao vídeo!

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