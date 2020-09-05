Tudo sobre a nota de R$ 200: dicas de segurança, memes e polêmicas

Lançada nesta semana pelo Banco Central do Brasil (BCB), a nota de R$ 200  a sétima cédula da família do Real  já começou a circular pelo Espírito Santo. Um carregamento de 3 mil notas foi disponibilizado nesta semana ao Banco do Brasil, que fez a distribuição entre agências de Vitória e Vila Velha. A partir do dia 9, um novo lote será enviado ao Estado e distribuído entre os demais bancos, conforme explicou o superintendente comercial do Banco do Brasil no Estado, Patrick Almeida.