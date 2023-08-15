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Taxa de desemprego no ES cai e é a menor em oito anos, mostra IBGE

Patamar alcançado no segundo trimestre de 2023 (6,4%) foi o mais baixo desde o mesmo período de 2015; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 ago 2023 às 10:01

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 10:01

Mercado de trabalho: Desde 2017 até outubro de 2020, 27 cidades do ES apresentaram saldo negativo de empregos, ou seja, fecharam postos de trabalho de acordo com dados do Caged.
Mercado de trabalho:  taxa de desocupação no ES é a mais baixa desde o segundo trimestre de 2015 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O mercado de trabalho capixaba, que vem apresentando acelerada recuperação desde o quarto trimestre de 2021 — quando a taxa de desemprego no Espírito Santo saiu dos dois dígitos —, continua a mostrar sinais de avanço.
No segundo trimestre de 2023, a taxa média de desocupação no Espírito Santo foi de 6,4%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Trimestral, divulgada nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o patamar mais baixo desde o segundo trimestre de 2015 (6,8%).
O percentual de desempregados considera a população com mais de 14 anos que está em condições de trabalhar, representando 135 mil pessoas desocupadas no Estado, o menor número desde o terceiro trimestre de 2015 (162 mil). No primeiro trimestre de 2023, a taxa média de desocupação foi de 7% (147 mil).
O número de trabalhadores ocupados em território capixaba, por sua vez, chegou a 1.993.000, o maior número desde o final de 2022 (1.997.000).
A maioria (1.012.000) é do setor privado (o que exclui empregados domésticos), segmento que vem puxando os indicadores para cima. Os que têm carteira assinada chegaram a 749 mil.
Há ainda 263 mil no setor privado que estão empregados, mas sem carteira assinada. Segundo o IBGE, 486 mil trabalhadores no Estado atuam por conta própria, 103 mil são trabalhadores domésticos, enquanto 242 mil atuam no setor público.
Taxa de desemprego no ES cai e é a menor em oito anos, mostra IBGE

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