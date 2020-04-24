STF retira de pauta julgamento sobre royalties e ajuda o ES

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, em Jaguaré Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o jornal O Globo, o adiamento aconteceu depois de pressão de deputados cariocas e capixabas e dos governadores do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A sessão sobre o tema estava marcada para semana que vem, dia 29 de abril.

Nesta data, o plenário da Corte decidiria se manteria ou não uma decisão liminar da ministra Cármen Lúcia de 2013, que barrou a aplicação de uma lei que prejudicaria estados produtores de petróleo ao redistribuir os recursos da exploração de óleo e gás no país.