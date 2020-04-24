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Pressão dos deputados

STF retira de pauta julgamento sobre royalties e ajuda o ES

Julgamento da ação que poderia reduzir os royalties de Estados produtores estava marcado para o dia 29 de abril. Nova data ainda não foi informada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:03

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:03

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre, em Jaguaré Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decidiu retirar de pauta o julgamento de uma ação que poderia mudar as regras de distribuição dos royalties de petróleo. Com isso, ficam beneficiados  ao menos por enquanto  os Estados produtores de petróleo: Rio de JaneiroSão Paulo e Espírito Santo.
Segundo o jornal O Globo, o adiamento aconteceu depois de pressão de deputados cariocas e capixabas e dos governadores do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A sessão sobre o tema estava marcada para semana que vem, dia 29 de abril.
Nesta data, o plenário da Corte decidiria se manteria ou não uma decisão liminar da ministra Cármen Lúcia de 2013, que barrou a aplicação de uma lei que prejudicaria estados produtores de petróleo ao redistribuir os recursos da exploração de óleo e gás no país.

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A suspensão do julgamento foi formalizada na noite desta quinta-feira, mas não há menção à nova data. Segundo o sistema do Supremo, a exclusão da pauta foi feita pelo presidente da Corte.

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