Sinal analógico de TV será desligado em Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Telespectadora com controle para ligar TV digital Crédito: Imagem de Alehandra13 por Pixabay

A partir da 0h do dia 1º de dezembro, as cidades de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim passarão a receber somente o sinal digital de TV. O desligamento do sinal analógico já foi feito na Grande Vitória e agora esse processo está sendo iniciado no interior do Estado.

O processo de desligamento do sinal analógico vem acontecendo desde 2018 de forma gradual e deve estar concluído até o final de 2023. A maior parte do Espírito Santo, mais de 90%, já conta hoje somente com o sinal digital.

O sinal analógico será desligado para liberar a frequência que é usada para a transmissão de internet 4G, que terá o alcance ampliado nacionalmente, além de permitir novas frequências para a internet 5G. Assim, será possível levar tecnologia de banda larga móvel para mais cidades brasileiras.

“O sinal de TV digital utiliza uma forma avançada de transmissão de sons e imagens. Isso possibilita uma qualidade muito superior tornando possível assistir à programação com alta qualidade de sons e imagens. Outra vantagem é a possibilidade de assistir à programação em dispositivos móveis como celulares e tablet”, explica Joelder Dansi, gerente de Tecnologia e Operação da Rede Gazeta Sul.

A implantação do sinal de TV digital no Brasil foi determinada por decreto federal de junho de 2006. Em 2007, ocorreu a primeira transmissão oficial pelo sinal digital, em São Paulo. No ano seguinte, o processo para levar a TV Digital para todo o país teve início, e desde 2012 todas as capitais brasileiras possuem o novo sinal.

Como saber que tipo de sinal tenho em casa?

A mais evidente característica é a qualidade de imagem e som. Na transmissão digital, áudio e vídeo mantém 100% da qualidade da transmissão original. Outra funcionalidade da TV digital é o EPG – Eletronic Program Guide (Guia Eletrônico de Programação, em português), com o qual é possível obter informações sobre a programação. Se não tem acesso a isso, a pessoa possui sinal analógico.

Comunicação de desligamento de sinal analógico Crédito: TV Gazeta

Quais as vantagens do sinal digital?

Como já foi mencionado, a principal vantagem do sinal digital é a melhoria na imagem, que passa a ser transmitida em alta definição. Para o consumidor, isso significa o fim dos chuviscos, interferências e fantasmas comuns na transmissão analógica. O som da TV digital também é de melhor qualidade, pois utiliza dois canais de áudio (estéreo) em vez de um único (mono).

“Pensando no lado sustentável, vamos contribuir com o meio ambiente. Equipamentos antigos e obsoletos, com baixa eficiência no consumo de energia elétrica, produzem muito calor exigindo um ambiente com climatização forçada. Os equipamentos que transmitem a programação digital são modernos e de alta eficiência energética, exigindo menos consumo de energia”, destaca Joelder.

Além disso, a TV digital permite uma maior mobilidade podendo ser captado por qualquer aparelho que possua uma recepção de televisão, como smartphones, computadores e até automóveis, sem interferência na imagem durante o deslocamento. Ou seja, só vantagem

O que muda sem o sinal analógico?

O mais importante é ressaltar que as cidades de Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, onde o sinal analógico será desligado, já possuem o sinal digital. Portanto, ninguém ficará sem o sinal da TV Gazeta. A forma de recebimento do sinal é que irá mudar; então, esteja atento ao prazo.

O próximo passo é observar se a TV tem receptor para o sinal digital. A maioria das TVs fabricadas depois de 2010 já tem esse recurso. Consulte o manual de instruções ou entre em contato com o SAC da marca de TV.

Quem tem uma TV de tubo ou de tela plana mais antiga, que não tenha conversor interno, pode optar por comprar uma TV nova ou instalar um conversor digital e ligar a uma antena UHF. Há diversos modelos de conversores e os preços variam de acordo com a região e funcionalidades. Caso a pessoa tenha mais de uma TV em casa, será necessário um equipamento para cada uma delas.

Quem possui antena parabólica também poderá captar o sinal digital. Basta mudar o receptor da antena para o modelo digital. Além disso, a TV também precisa ser digital ou estar adaptada com um conversor adequado.