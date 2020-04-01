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Crise econômica

Sicoob reduz juros e promove renegociação de R$ 3 bi em dívidas

Produtores rurais, autônomos e pessoas físicas terão a oportunidade de postergar em até 90 dia o pagamento das prestações de empréstimos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:17

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:17

Agência do Sicoob em Vila Velha
Cooperativa oferece facilidades para renegociar dívidas Crédito: Sicoob/Divulgação
As pessoas físicas, empresas, profissionais liberais e autônomos, assim como produtores rurais atendidos pelo Sicoob ES podem renegociar dívidas com a cooperativa neste período de crise provocada pela pandemia do coronavírus.
O estímulo para os associados envolve um volume de recursos que ultrapassa R$ 3 bilhões. As possibilidades incluem a prorrogação das parcelas de crédito em até 90 dias, a reestruturação de dívidas e a redução de até 11,68% nas taxas de juros de algumas modalidades de crédito.

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Todos os associados ao Sicoob ES receberão informações sobre as soluções disponíveis, para que possam aderir à medida que melhor se ajuste à sua necessidade. Eles serão orientados a buscar os canais digitais (aplicativo Sicoob, Internet Banking e site www.sicoobes.com.br) e, se for necessário, alguns poderão ser atendidos presencialmente nas agências, com horário marcado, para evitar aglomerações.
A instituição fará contato com todos os cooperados que se enquadram nos benefícios dessas medidas. As operações com montante superior a R$ 200 mil serão avaliadas caso a caso, e, se for necessário, também poderão ter as parcelas adequadas ao fluxo de pagamento em condições mais favoráveis para que o associado ao Sicoob ES possa atravessar esse momento adverso.
O Sicoob ES vai também operar linhas de crédito do BNDES para que os cooperados possam obter maior volume de recursos a fim de enfrentar os desafios impostos pela redução de faturamento devido à Covid19.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

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