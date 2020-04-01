Sicoob reduz juros e promove renegociação de R$ 3 bi em dívidas

Cooperativa oferece facilidades para renegociar dívidas Crédito: Sicoob/Divulgação

As pessoas físicas, empresas, profissionais liberais e autônomos, assim como produtores rurais atendidos pelo Sicoob ES podem renegociar dívidas com a cooperativa neste período de crise provocada pela pandemia do coronavírus

O estímulo para os associados envolve um volume de recursos que ultrapassa R$ 3 bilhões. As possibilidades incluem a prorrogação das parcelas de crédito em até 90 dias, a reestruturação de dívidas e a redução de até 11,68% nas taxas de juros de algumas modalidades de crédito.

Todos os associados ao Sicoob ES receberão informações sobre as soluções disponíveis, para que possam aderir à medida que melhor se ajuste à sua necessidade. Eles serão orientados a buscar os canais digitais (aplicativo Sicoob, Internet Banking e site www.sicoobes.com.br) e, se for necessário, alguns poderão ser atendidos presencialmente nas agências, com horário marcado, para evitar aglomerações.

A instituição fará contato com todos os cooperados que se enquadram nos benefícios dessas medidas. As operações com montante superior a R$ 200 mil serão avaliadas caso a caso, e, se for necessário, também poderão ter as parcelas adequadas ao fluxo de pagamento em condições mais favoráveis para que o associado ao Sicoob ES possa atravessar esse momento adverso.

O Sicoob ES vai também operar linhas de crédito do BNDES para que os cooperados possam obter maior volume de recursos a fim de enfrentar os desafios impostos pela redução de faturamento devido à Covid19.