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10 anos de funcionamento

Shopping em Vila Velha terá novas lojas, quiosques e restaurantes

Centro de compras se prepara para receber novas operações, de gastronomia a quiosques, visando priorizar a experiência do cliente

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 mai 2024 às 15:16
Shopping Vila Velha completa 10 anos
Shopping Vila Velha vai completar 10 anos de funcionamento em agosto Crédito: Divulgação
Prestes a completar 10 anos de funcionamento, o Shopping Vila Velha se prepara para ampliar o número de operações. Até o final deste ano, estão previstas a abertura de 20 a 30 novos estabelecimentos — de restaurantes a quiosques —, inclusive com marcas inéditas em terras capixabas. 
Só nesta semana, o Shopping Vila Velha inaugura duas novas lojas. Uma delas é a megastore da Leitura, que abre as portas nesta sexta-feira (19). A loja tem 600 metros quadrados divididos em dois andares e chega a ofertar 30 mil itens aos clientes de livros a presentes e papelaria. 
Na quarta-feira (17), foi inaugurada a loja de milkshake gourmet Johnny Joy, primeira unidade da rede no Espírito Santo. E nos últimos meses foram abertas lojas da Crocs e da Inovathi, a cafeteria Cheirin Bão, a lanchonete O Seu Salgado e o quiosque Xiaomi.
"Fazemos 10 anos em agosto e tem muita marca legal entrando no shopping. Muita coisa voltada para entretenimento. Vamos fomentar isso cada vez mais. Nosso grande foco é a experiência de qualidade e gerar entretenimento para os clientes", afirma o superintendente do Shopping Vila Velha, Luiz Felipe Peixoto Andrade.   
Movimentação no Shopping Vila Velha
Movimentação de clientes no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação
Sobre as novas operações, o superintendente destaca que o objetivo é trazer marcas que agreguem ao público e priorizem a experiência e a qualidade, seja na gastronomia ou na variedade do mix de lojas. A intenção é ser um espaço para proporcionar experiência e lazer para as famílias, num momento de crescimento de compras online.
"A compra on-line nunca vai proporcionar a experiência de um shopping, que tem o poder de encantar. A compra é consequência da permanência do cliente no shopping. Queremos que a família se sinta segura, que venha passear e seja a extensão da casa do cliente, ficando aqui sem pressa e sabendo que tem opções de lazer a serviços, podendo resolver a vida aqui e fazer parte da rotina do cidadão de Vila Velha", comenta.  

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