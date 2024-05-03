Shopping em Vila Velha terá novas lojas, quiosques e restaurantes

Shopping Vila Velha vai completar 10 anos de funcionamento em agosto Crédito: Divulgação

Prestes a completar 10 anos de funcionamento, o Shopping Vila Velha se prepara para ampliar o número de operações. Até o final deste ano, estão previstas a abertura de 20 a 30 novos estabelecimentos — de restaurantes a quiosques —, inclusive com marcas inéditas em terras capixabas.

Na quarta-feira (17), foi inaugurada a loja de milkshake gourmet Johnny Joy, primeira unidade da rede no Espírito Santo . E nos últimos meses foram abertas lojas da Crocs e da Inovathi, a cafeteria Cheirin Bão, a lanchonete O Seu Salgado e o quiosque Xiaomi.

"Fazemos 10 anos em agosto e tem muita marca legal entrando no shopping. Muita coisa voltada para entretenimento. Vamos fomentar isso cada vez mais. Nosso grande foco é a experiência de qualidade e gerar entretenimento para os clientes", afirma o superintendente do Shopping Vila Velha, Luiz Felipe Peixoto Andrade.

Movimentação de clientes no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

Sobre as novas operações, o superintendente destaca que o objetivo é trazer marcas que agreguem ao público e priorizem a experiência e a qualidade, seja na gastronomia ou na variedade do mix de lojas. A intenção é ser um espaço para proporcionar experiência e lazer para as famílias, num momento de crescimento de compras online.