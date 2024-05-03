Shopping em Vila Velha terá novas lojas, quiosques e restaurantes

Prestes a completar 10 anos de funcionamento, o Shopping Vila Velha se prepara para ampliar o número de operações. Até o final deste ano, estão previstas a abertura de 20 a 30 novos estabelecimentos — de restaurantes a quiosques —, inclusive com marcas inéditas em terras capixabas.
Só nesta semana, o Shopping Vila Velha inaugura duas novas lojas. Uma delas é a megastore da Leitura, que abre as portas nesta sexta-feira (19). A loja tem 600 metros quadrados divididos em dois andares e chega a ofertar 30 mil itens aos clientes de livros a presentes e papelaria.
Na quarta-feira (17), foi inaugurada a loja de milkshake gourmet Johnny Joy, primeira unidade da rede no Espírito Santo. E nos últimos meses foram abertas lojas da Crocs e da Inovathi, a cafeteria Cheirin Bão, a lanchonete O Seu Salgado e o quiosque Xiaomi.
"Fazemos 10 anos em agosto e tem muita marca legal entrando no shopping. Muita coisa voltada para entretenimento. Vamos fomentar isso cada vez mais. Nosso grande foco é a experiência de qualidade e gerar entretenimento para os clientes", afirma o superintendente do Shopping Vila Velha, Luiz Felipe Peixoto Andrade.
Sobre as novas operações, o superintendente destaca que o objetivo é trazer marcas que agreguem ao público e priorizem a experiência e a qualidade, seja na gastronomia ou na variedade do mix de lojas. A intenção é ser um espaço para proporcionar experiência e lazer para as famílias, num momento de crescimento de compras online.
"A compra on-line nunca vai proporcionar a experiência de um shopping, que tem o poder de encantar. A compra é consequência da permanência do cliente no shopping. Queremos que a família se sinta segura, que venha passear e seja a extensão da casa do cliente, ficando aqui sem pressa e sabendo que tem opções de lazer a serviços, podendo resolver a vida aqui e fazer parte da rotina do cidadão de Vila Velha", comenta.