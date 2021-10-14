Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperação

Setor de serviços no ES cresce 0,4% em agosto, aponta IBGE

Em recuperação do impacto da pandemia de Covid-19 na economia, volume de vendas cresceu 10,3% no acumulado em 2021

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2021 às 11:42
Escova é um dos serviços oferecidos pelos salões
Serviços de salão de beleza ficaram paralisados durante a pandemia Crédito: Arquivo
O volume de serviços no Espírito Santo apresentou crescimento de 0,4% em agosto deste ano, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A pesquisa ainda apontou que, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o avanço desse setor, um dos mais abalados pela crise da Covid-19, foi de 18,2%.
Apesar de no início deste ano o segmento ter sentido impactos das medidas de isolamento social, que levou à paralisação dos negócios não essenciais, como de salões de beleza, a atividade conseguiu se recuperar e teve aumento de 10,3% no volume de vendas no ano. Em 12 meses, houve alta de 5%.

Veja Também

Setor de serviços puxa emprego e ES cria 5,8 mil vagas em agosto

Os serviços prestados à família apresentaram o maior avanço dentro do segmento no Espírito Santo. Em relação a agosto do ano passado, o aumento no volume foi de 59,4%. Já no acumulado do ano, 21,7%. 
O crescimento mensal no Estado é semelhante ao do Brasil, que registrou aumento de 0,5% em relação ao mês de julho, e atingiu o nível mais elevado desde 2015.

RECEITA

A receita nominal de serviços aumentou 0,9% em relação a julho. Em comparação ao mês de agosto de 2020, o crescimento foi de 25,3%.
O desempenho positivo do setor em 2021 gerou um aumento na receita de 13,7% no acumulado do ano, enquanto que nos últimos 12 meses, a variação foi de 7,4%.
Entre os setores que registraram maior aumento de receita, o destaque é para os serviços prestados às famílias, com aumento de 29,6% em 2021. Em seguida, vem os serviços de transportes (15,8%) e o administrativo (10,4%).

Veja Também

Setor de serviços cresce e tenta reverter tombo causado pela Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Ibge Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução
Discussão entre casal e ex-esposa de PM em Cariacica teria começado por causa de um ar-condicionado.
Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica
Imagem de destaque
8 livros para aproveitar o feriado de Tiradentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados