Setor de serviços no ES cresce 0,4% em agosto, aponta IBGE

Serviços de salão de beleza ficaram paralisados durante a pandemia Crédito: Arquivo

A pesquisa ainda apontou que, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o avanço desse setor, um dos mais abalados pela crise da Covid-19 , foi de 18,2%.

Apesar de no início deste ano o segmento ter sentido impactos das medidas de isolamento social, que levou à paralisação dos negócios não essenciais, como de salões de beleza, a atividade conseguiu se recuperar e teve aumento de 10,3% no volume de vendas no ano. Em 12 meses, houve alta de 5%.

Os serviços prestados à família apresentaram o maior avanço dentro do segmento no Espírito Santo. Em relação a agosto do ano passado, o aumento no volume foi de 59,4%. Já no acumulado do ano, 21,7%.

O crescimento mensal no Estado é semelhante ao do Brasil, que registrou aumento de 0,5% em relação ao mês de julho, e atingiu o nível mais elevado desde 2015.

RECEITA

A receita nominal de serviços aumentou 0,9% em relação a julho. Em comparação ao mês de agosto de 2020, o crescimento foi de 25,3%.

O desempenho positivo do setor em 2021 gerou um aumento na receita de 13,7% no acumulado do ano, enquanto que nos últimos 12 meses, a variação foi de 7,4%.