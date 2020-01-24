Saque imediato do FGTS poderá ser transferido sem taxa para outros bancos

Quem ainda não pegou o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), poderá transferir o valor a que tem direito para uma conta em outro banco sem nenhuma cobrança por isso. A modalidade estará disponível no aplicativo do Fundo de Garantia para todos os trabalhadores que tem direito ao benefício a partir deste sábado (25) .
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, enfatiza que dessa forma será mais comodo para o trabalhador receber o recurso. "Demonstra o quanto estamos empenhados em avançar no atendimento cada vez mais eficiente ao trabalhador. E, nesse sentido, o app FGTS se consolida como o principal canal de atendimento aos beneficiários, de forma totalmente digital.
VEJA COMO TRANSFERIR O DINHEIRO DO FGTS PARA SUA CONTA DO BANCO PELO APP
O saque imediato do FGTS permitiu que os trabalhadores, que possuem contas ativas ou inativas do FGTS, possam sacar até R$ 500 de cada uma delas, limitado ao valor do saldo. Os trabalhadores podem receber os valores até 31 de março de 2020. Os trabalhadores que tinham saldo de até R$ 998,00, na conta do FGTS, em 24 de julho de 2019, podem sacar até este limite.
O resgate não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso seja o trabalhador seja demitido sem justa causa ou nas demais hipóteses previstas em lei. O trabalhador que realizar o saque imediato também não adere à nova sistemática do saque-aniversário.
Até o dia 22 de janeiro, já foram pagos mais de R$ 27 bilhões do Saque Imediato do FGTS para cerca de 58 milhões de trabalhadores. A Caixa atendeu cerca de 60% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados e já liberou aproximadamente 63% dos R$ 42,6 bilhões inicialmente previsto.
COMO SABER SE AINDA TENHO DIREITO A SACAR O FGTS?
No app FGTS, disponível para download nas lojas de aplicativos IOS e Android, você pode consultar seu extrato, o saldo de todas suas contas FGTS, informações sobre o saque imediato e aniversário e cadastrar contas bancárias para recebimento de saques.