Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro na mão

Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em março nesta terça

Auxílio que foi depositado pela Caixa no dia 11 de abril agora pode ser sacado ou transferido. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:06

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 mai 2021 às 18:06
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta terça-feira (4) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março. Esses beneficiários vão poder sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 11 de abril para os aniversariantes de março, mas, até agora, só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

Veja Também

Veja como calcular o salário com a redução ou suspensão da jornada

Governo aprova 206 mil novos beneficiários no auxílio emergencial

Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. A segunda parcela já começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

VEJA OS CALENDÁRIOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Economia Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados