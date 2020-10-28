Receita Federal pede a 6,1 mil pessoas no ES para acertarem IR

Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cerca de 6.100 contribuintes no ES e 336 mil no país começam a receber carta da Receita Federal para explicar inconsistência na declaração do Imposto de Renda entregue neste ano. O envio dos comunicados a quem está na malha fina ocorrerá a ser feito a partir desta quinta-feira (29) e vai até o dia 1ª de novembro. A ideia é que a pessoa possa fazer a autorregularização.

Trata-se de ação destinada a estimular os contribuintes a verificarem o processamento de suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e, caso constatem erro nas informações declaradas ao Fisco, providenciarem correção.

Serão enviados os comunicados somente para contribuintes que podem se autorregularzar, isto é, aqueles que não foram intimados nem notificados pela Receita Federal. Não é necessário comparecer ao órgão.

Para saber a situação da DIRPF apresentada, basta consultar as informações disponíveis na página da Receita Federal ( clique aqui ) , no menu "Onde Encontro?", na opção "Extrato da DIRPF ( Meu Imposto de Renda )", utilizando código de acesso ou uma conta Gov.br. A declaração retida em malha fiscal sempre apresenta mensagem de pendência. Junto com a pendência, são fornecidas orientações de como proceder no caso de erro na declaração apresentada.

As comunicações referem-se a casos em que as informações constantes nos sistemas da Receita Federal apresentam divergências que podem ser sanadas com a retificação da DIRPF anteriormente apresentada.

Quem apresenta Declaração do IRPF deve sempre consultar o extrato do processamento da DIRPF apresentada. Não é preciso aguardar nenhuma comunicação da Receita Federal para fazer essa consulta. Em até 24 horas após a apresentação da Declaração, as informações sobre o processamento estão disponíveis no extrato.

A sugestão para quem retificar a declaração é acompanhar o seu processamento por meio do serviço disponível na internet: Extrato da DIRPF. Essa é a maneira mais rápida de saber o que ocorreu no processamento da declaração e se há pendências que podem ser resolvidas pelo próprio contribuinte.

A Receita Federal adverte que, caso o contribuinte não aproveite a oportunidade, poderá ser intimado formalmente para comprovação das divergências. A autorregularização pode evitar autuação fiscal e multas de ofício.

Após receber intimação, não será mais possível fazer qualquer correção na declaração e qualquer exigência de imposto pelo Fisco será acrescida de multa de ofício de, no mínimo, 75% do imposto que não foi pago pelo contribuinte, ou que foi pago em valor menor do que o devido.