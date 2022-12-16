Produção de dar água na boca no Sul do ES

O produto campeão de vendas é a linguiça de pernil para churrasco Crédito: Divulgação / Cofril

Mortadela, presunto, apresuntado e uma perfumada e suculenta linguiça de pernil para churrasco. Produtos que “dão água na boca” e que fazem das festas e reuniões em família momentos ainda mais especiais. Agora, acrescente a esses itens uma boa dose de qualidade. Pronto, está aí a Cofril, a empresa que conquistou o primeiro lugar na categoria “Carnes e Embutidos” do 13º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

“O mercado é dinâmico e a Cofril procura acompanhar esses movimentos atuando conforme a receptividade do público. Empatia com o cliente e com o consumidor, acreditamos que são também atributos relevantes para dar mais valor à marca”, celebra José Carlos Corrêa Cardoso, sócio-diretor da empresa, com sede localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Especializada na produção de carne e derivados de carne suína, a Cofril produz 2.300 toneladas de produtos todos os meses, totalizando 27,6 mil toneladas ao ano. Mensalmente, são abatidos cerca de 17 mil bovinos e suínos, tanto na prestação de serviço quanto para consumo na indústria.

Segundo José Carlos, tudo é feito dentro de modernas normas de higiene, em ambiente refrigerado e temperatura controlada, seguindo as exigências sanitárias e de boas práticas de fabricação, com total respeito ao meio ambiente.

“Além da qualidade, enfatizamos a excelência no atendimento, desde a comercialização até a efetiva disponibilização dos produtos nos pontos de vendas”, garante o executivo, explicando também que a empresa atende a todos os perfis de clientes, desde grandes redes de supermercados, passando por padarias, lanchonetes até chegar às casas especializadas em carnes.

O produto campeão de vendas no momento, afirma José Carlos, é a linguiça de pernil para churrasco, com crescimento constante no volume de vendas.

“Seu sucesso é reconhecido por todos. Como temos mais de 120 itens em nosso mix de produtos, a cada época do ano um produto sobressai mais, considerando o clima, as festividades, entre outros fatores.”

Para tornar a experiência do consumidor ainda melhor, José Carlos ressalta que a empresa investiu muito em tecnologia nos últimos dois anos, adquirindo máquinas e equipamentos com grande tecnologia embarcada, melhorando ainda mais a qualidade e a produtividade da empresa. “Muitos dos equipamentos são importados”, acrescenta.

Trajetória

A história da Cofril começa no ano de 1987, quando os irmãos José Carlos e Antonio Cesar, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos.

Na época, começaram abatendo dois suínos e produzindo 300 kg de linguiça por semana num espaço de 20 metros quadrados. Com o aumento da demanda, no ano seguinte, convidaram o irmão Elson para participar da sociedade nos futuros negócios. Daí para frente a empresa só vem crescendo.

Para manter-se na liderança, o executivo revela que aposta no trabalho dedicado, na atenção constante às mudanças de mercado, na constante satisfação dos clientes e dos colaboradores, e na manutenção de um atendimento de excelência.