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Contramão do país

Produção da indústria do ES cresce 0,9% em abril, aponta IBGE

O quadro no Estado diverge do panorama nacional, que apresentou retração de 1,3% no mesmo período. Alta capixaba é a segunda seguida
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 jun 2021 às 12:57

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:57

Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica
Produção da indústria do ES cresce 0,9% em abril, aponta IGBE Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
O Espírito Santo teve aumento de 0,9% na produção industrial no mês de abril, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seguindo a tendência apresentada no mês de março, quando cresceu 1,5%. O quadro no Estado diverge do panorama nacional, que apresentou queda de 1,3% na indústria no mês de abril.
O Estado foi o terceiro com as maiores altas do mês, perdendo apenas para o Amazonas (1,9%) e Rio de Janeiro (1,5%), com o primeiro marcando a segunda taxa positiva consecutiva e acumulando no período ganho de 11,0%; e o segundo eliminando parte da perda de 5% verificada no mês anterior.
O resultado das indústrias capixabas em comparação com o mês passado está ligado ao desempenho das indústrias de fabricação de produtos de minerais não-metálicos (+83,2%) e de fabricação de produtos alimentícios (+74,7%).
Já as indústrias extrativas (-10,8%) tiveram queda com relação a março, refletindo novamente a queda na produção de pelotas de minério de ferro, que está em patamar abaixo do observado em anos anteriores, e também da extração de petróleo e gás, abalada pela crise.
Produção industrial no ES
Produção da indústria do ES cresce 0,9% em abril Crédito: Divulgação | IBGE

COMPARAÇÃO COM 2020

O resultado capixaba é otimista ao comparar com abril do ano passado, por exemplo, em que houve queda abrupta de 20,4% na produção do setor industrial, que foi pressionado pelo isolamento social por conta da pandemia da Covid-19.
No acumulado do ano de 2021 (janeiro-abril), em comparação com igual período de 2020, o crescimento notado na produção nacional alcançou 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, entre eles o Espírito Santo (1,7%).

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