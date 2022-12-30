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Mudança no time

Prefeitura de Vitória muda comando da secretaria da Fazenda

A doutora em Contabilidade e Administração Neyla Tardin vai ficar à frente da pasta na capital

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 12:53

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 dez 2022 às 12:53
Neyla Tardin, comentarista de finanças
Neyla Tardin é nova secretária da Fazenda de Vitória Crédito: Acervo pessoal
Prefeitura de Vitória muda comando da secretaria da Fazenda
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) anunciou na manhã desta sexta-feira (30) mudança na pasta da Fazenda da capital. Quem assume o cargo a partir de agora é a doutora em Contabilidade e Administração e professora universitária Neyla Tardin. Ela será o quarto nome da pasta na atual gestão da prefeitura.
Segundo Pazolini publicou em rede social, Neyla é a quinta mulher a ocupar o secretariado. "Nossas secretárias são extremamente competentes e cuidam com muito zelo da nossa cidade", afirmou. 
Neyla é doutora em Contabilidade e Administração e também formada em Jornalismo. E foi colunista de A Gazeta e também da CBN Vitória, no quadro Conversa de Bolso Também assumiu o cargo de conselheira fiscal do Banestes em 2022.
Quem deixa o cargo é Aziz Xavier Beiruth, que assumiu a secretaria em junho, após o ex-secretário Bruno Negris deixar o posto após três meses no cargo para assumir a diretoria regional do Sesc. Aridelmo Teixeira foi o primeiro secretário da Fazenda do governo de Pazolini e deixou o cargo no final de março para disputar do governo do Espírito Santo nas últimas eleições de outubro. 

Perfil da secretária

Neyla é doutora em Contabilidade e Administração, com ênfase em precificação de ativos, contratos de incentivos, otimização de custos e análise e avaliação de empresas. 
Foi visiting scholar na Rice University, no Texas, Estados Unidos, nos departamentos de Accounting e Finance.
Tem graduação em Contabilidade e em Jornalismo. Tem mais de dez anos de experiência em diligências e pareceres contábeis em câmaras de arbitragem, controle de custos, laudos de avaliação e de stock options (M&A).

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