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Combustíveis

Petrobras vai reduzir preço da gasolina e do diesel em 2% nas refinarias

Novo valor do litro dos combustíveis já deve começar a valer neste sábado, segundo o Valor Pro, serviço de tempo real do jornal Valor Econômico

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 12:23

Publicado em 

30 abr 2021 às 12:23
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste
Petrobras vai reduzir em 2% o preço da gasolina e do diesel. Será o primeiro reajuste após o novo presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, general da reserva, assumir o comando da petroleira. As informações são do Valor Pro, serviço de tempo real para o mercado financeiro do jornal Valor Econômico, segundo a XP Investimentos.
O novo preço deve começar a valer neste sábado nas refinarias. O combustível estava saindo da indústria desde 15 de abril por R$ 2,64 cada litro.
Mais informações em instantes.

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