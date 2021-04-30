Petrobras vai reduzir preço da gasolina e do diesel em 2% nas refinarias

A Petrobras vai reduzir em 2% o preço da gasolina e do diesel. Será o primeiro reajuste após o novo presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, general da reserva, assumir o comando da petroleira. As informações são do Valor Pro, serviço de tempo real para o mercado financeiro do jornal Valor Econômico, segundo a XP Investimentos.
O novo preço deve começar a valer neste sábado nas refinarias. O combustível estava saindo da indústria desde 15 de abril por R$ 2,64 cada litro.
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