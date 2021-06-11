Pedreiro cai de prédio em obras na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Parte de laje do prédio em construção desabou momentos antes de pedreiro ser atendido pelos bombeiros em Vila Velha Crédito: Internauta

Um pedreiro precisou ser socorrido após sofrer uma queda em um prédio em construção na Praia de Itaparica, em Vila Velha . O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (11). A informação foi passada pelo Corpo de Bombeiros, que fez o atendimento do homem no local.

De acordo com detalhes enviados pela corporação, o pedreiro de 31 anos caiu do terceiro para o segundo andar do prédio em construção. Apesar de não apresentar lesões aparentes, ele foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, para exames complementares. "Quando os militares chegaram, ele estava lúcido, consciente, orientado, sem lesões aparentes, e se queixava de dor no ombro", diz a nota dos Bombeiros.

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QUEDA DE LAJE

Vizinhos do prédio em construção relataram terem ouvido um estrondo muito forte e, quando foram ver, parte da laje do prédio em construção havia desabado. Porém, não há a confirmação se o pedreiro se acidentou na queda da estrutura.

Ainda na manhã, após o acidente e socorro ao pedreiro, os vizinhos relataram que a parte da estrutura que ficou aberta após a queda da laje foi coberta com uma lona e os trabalhos da obra continuaram normalmente.

Lona foi colocada sobre local parte da laje que desabou e obra seguiu normalmente, segundo vizinhos Crédito: Internauta