Parceria com municípios vai ampliar apoio a pequenos negócios

Com 50 anos de história, o Sebrae/ES contribui para o aperfeiçoamento técnico de empresas de pequeno porte e de MEIs Crédito: Sebrae/Divulgação

Presente em todas as regiões do Espírito Santo, o Sebrae/ES conquistou o primeiro lugar na categoria “Entidades” da 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. A instituição tem 50 anos de história, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs) capixabas.

Com 10 Agências de Desenvolvimento Regionais, parcerias municipais com as Salas do Empreendedor e atuação dos agentes Sebrae, a organização promove e apoia ações voltadas à consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado na facilitação do acesso ao conhecimento, ao crédito, à tecnologia e ao mercado.

De acordo com o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, a entidade tem aprimorado sua relação com os pequenos negócios e registrado avanços no que diz respeito ao atendimento territorial, tanto com as ferramentas digitais quanto no presencial, ampliando a presença em cada cidade capixaba.

“Em 2023, vamos fortalecer o Programa Cidade Empreendedora, apoiar os municípios capixabas na melhoria do ambiente de negócios e aumentar a presença do Sebrae/ES nos territórios, com foco no cliente e colocando no mercado uma carteira de produtos atualizada com a realidade de mercado”, destaca Rigo.

Para os próximos anos, além de 2023, o Sebrae/ES deseja se consolidar como a instituição de apoio mais relevante para os pequenos negócios do Estado, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Suas ações, hoje, alcançam diversas áreas, beneficiando setores importantes para a economia capixaba, como agronegócio, comércio e serviços, turismo, cultura e indústria. Há ainda uma grande variedade de serviços e parcerias que dão suporte ao empreendedor para alavancar os negócios, seja como MEI, seja micro, seja como pequeno empresário.

Atendimento em agência do Sebrae/ES: acesso a conhecimento e capacitação Crédito: Sebrae/Divulgação

“Esse trabalho dinâmico, voltado para o desenvolvimento e o fortalecimento do empreendedorismo no Espírito Santo, é o que torna o Sebrae tão presente no dia a dia dos capixabas. Um exemplo disso é que realizamos mais atendimentos no período de janeiro a novembro de 2022 do que em todo o período de 2021. São 290 mil atendimentos neste ano contra 245 mil, no ano passado”, detalha o superintendente.

Ele ressalta que o Sebrae é referência para quem sonha em ter o próprio negócio e também atua como suporte necessário para quem deseja ampliar e revigorar a sua empresa. Rigo pontuou também que, no Brasil, mais de 86 milhões de pessoas são beneficiadas pela renda gerada por micro e pequenos negócios. O setor ainda é responsável por 78% dos empregos formais gerados no país.

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

“A multiplicidade de serviços e o desejo constante de contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo tornam o Sebrae tão evidente para quem busca empreender. Por isso, nossas ações vão além e estão associadas a diferentes ramos da economia capixaba. Valorizamos, por exemplo, a cultura e os empreendedores capixabas com projetos nas áreas de turismo, economia criativa, artesanato, agroindústria, Indicações Geográficas (IGs) e indústria capixaba”, finaliza.

No país

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos negócios de pequeno porte.